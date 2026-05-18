La CIG urge convocar la mesa del convenio de elaborados del mar tras un mes sin firmarse el preacuerdo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha urgido la convocatoria de la mesa de negociación del convenio de elaborados del mar ya que todavía no se ha firmado el preacuerdo alcanzado entre la patronal y Comisiones Obreras (CC.OO.) y UGT hace más de un mes.

En un comunicado, la CIG ha recordado que el pasado marzo terminaron las negociaciones y, desde entonces, "no hay novedades de que se convocase o se haya pensado convocar la mesa para la firma del texto pactado entre CC.OO., UGT y la patronal".

Para la organización sindical, esta situación "constituye un nuevo despropósito" en el proceso de "claudicación" de los sindicatos estatales, "que en junio del año pasado firmaron un acuerdo económico para desmovilizar al sector que no supuso ningún avance económico para el personal".

"Pactaron también que la siguiente reunión sería en el mes de octubre, pero no hubo hasta diciembre y fue porque desde la CIG presionamos para que el encuentro tuviese lugar cuanto antes. Después de esa cita, las siguientes fueron un paripé y una pérdida de tiempo, sin ningún avance en la negociación hasta el 3 de marzo, cuando en media hora llegaron a un acuerdo", ha criticado el sindicado.

Un acuerdo que, según la CIG, "mantiene la precariedad en el sector". "El personal va a estar cinco años con las manos amarradas y no va a poder hacer nada a pesar de que no hay avances reales en derechos. Las subidas salariales siguen por debajo del coste real de la vida, consolidando la pérdida de poder adquisitivo", denuncia.