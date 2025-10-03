Cofradías denuncian que el Instituto Social de la Marina deja consultorios sin asistencia sanitaria en A Coruña

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de A Coruña denuncia que el Instituto Social de la Marina (ISM) deja consultorios locales sin asistencia sanitaria en la provincia.

En un comunicado, relata que "en los últimos años varias de las consultas del Instituto Social de la Marina ubicadas a lo largo del litoral de la provincia de A Coruña están sufriendo problemas de falta de atención derivados de no poder contar con personal sanitario, médicos/as y enfermeros/as".

Censura que esta falta de atención genera un "gran inconveniente" en el sector, sobre todo la hora de tener que pasar los preceptivos reconocimientos médicos, ya que sin estos no pueden realizar su trabajo al ser obligatorios.

Los marineros y mariscadores se desplazan a aquellos consultorios que quedan más cerca de su residencia o puerto de trabajo para minimizar gastos y tiempo, puesto que "pasar un reconocimiento médico significa, en la mayoría de los casos, perder dos día de trabajo". "Si desaparecen o están mal atendidos alguno de estos consultorios aumentan la distancia de desplazamiento y el tiempo perdido, por no hablar que los pacientes se concentran en otros centros, lo que aumenta las listas de espera para poder ser atendidos", explican, además de que esos reconocimientos "caducan".

Pese a que valora el refuerzo en los consultorios más grandes, como en A Coruña y Ferrol, advierte de los problemas que se viven en otros como el de Muros, "uno de los casos más sangrientos", que también da cobertura a municipios próximos (Carnota, Outes, Lousame y Noia). Y es que la jubilación de personal sanitario deja sin servicio a este centro, alertan.