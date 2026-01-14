Las cofradías esperarán a reunión del lunes con el Ministerio para decidir si amarran contra el nuevo control

Archivo - Un barco pesquero a su llegada con sardinas al puerto de Burela, a 22 de junio de 2023, en Burela, Lugo, Galicia (España). Los próximos 23 y 24 de junio se celebra en Burela la X Festa Castrexa, organizada por la Asociación Burela Castrexa. El 2 - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las cofradías esperarán a la reunión prevista el próximo lunes, 19 de enero, con el Ministerio de Pesca para decidir si amarran en protesta contra las nuevas medidas de control pesquero impuestas por la Unión Europea.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, ha explicado que, en el encuentro mantenido esta tarde de miércoles, las cofradías han decidido "esperar" a la reunión del lunes en Madrid (16,00 horas) con la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, y, "en función" de lo que les traslade, decidir si la flota amarra.

El 10 de enero entraron en vigor obligaciones previstas en la aplicación del nuevo Reglamento Europeo de Control de la Pesca, que la flota ve "imposible" de cumplir, tales como el diario de pesca electrónico, el pesaje a bordo de especies con un 20% de error o tener que comunicar la llegada a puerto cuatro horas antes.

Al respecto, Otero agradece "la unión de la flota". "Si no conseguimos cambiar estas normas, acaban con la flota y la hacen inviable", alerta.

Pone de ejemplo que esta semana han intentando probar a realizar lo que se pide: así, de unas 21 especies a bordo, "14 estaban mal pesadas", por lo que "a 3.000 euros de multa por 14 son 42.000 euros", lo que "es más que inviable".

El presidente de las cofradías españolas, también patrón mayor de Burela y responsable provincial de Lugo, advierte de que "es imposible cumplir esta norma estúpida". Dice "no saber a qué obedecen" estas imposiciones cuando con el actual modelo "las poblaciones de pescado se demostró que se recuperaron", "salvo que busquen sancionar y acabar con la flota".

El pasado lunes, cientos de armadores, patrones mayores y pescadores de las Rías Baixas ya se concentraron en el puerto de Tragove, en Cambados (Pontevedra), para protestar contra las nuevas exigencias de la Unión Europea de control pesquero, como el "inasumible" diario de pesca electrónico.