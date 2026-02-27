Cofradías de Pescadores denuncian su "exclusión" en el reconocimiento como Organizaciones de Productores

Archivo - Barcos pesqueros - M. Dylan - Europa Press - Archivo

A CORUÑA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de A Coruña ha trasladado su descontento por "la exclusión" de este colectivo en el reconocimiento como Organizaciones de Productores (OPP) en el sector pesquero y marisquero, "a efectos de las políticas y ayudas europeas".

"Esta exclusión supone un agravio histórico y funcional, que desconoce la realidad del sector y desatiende el papel originario y estructural que las cofradías han desempeñado como auténticas organizaciones de productores en sus lonjas y caladeros", señala en un comunicado.

En concreto, denuncian que "para acceder a cualquier tipo de ayuda procedente de Bruselas, se les obliga de facto a constituir Organizaciones de Productores específicas, lo que resulta abiertamente contradictorio ya que las propias cofradías son organizaciones de productores dentro del sector pesquero y marisquero".

"Las Cofradías de Pescadores han sido y son las primeras y más genuinas organizaciones de productores del ámbito pesquero, articulando la actividad extractiva, la primera venta, el cumplimiento normativo, la sostenibilidad de los recursos y la cohesión social y económica de las comunidades costeras", recalcan.