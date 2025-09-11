Cofradías piden "flexibilidad" sobre la formación sanitaria exigida a tripulaciones

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Pontevedra ha acordado, en su última reunión, demandar "flexibilidad" sobre la formación sanitaria exigida a miembros de tripulaciones.

En un comuniado, y ante las exigencias de las Capitanías Marítimas y las Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina, indica que algunas cofradías han mostrado su malestar ante la comunicación recibida según la cual dejará de permitir el enrole de las tripulaciones sin tener la formación sanitaria correspondiente.

"Ni tampoco autorizarán el despacho de embarcaciones con solo la presentación de la solicitud de revisión de los botiquines, es decir, debiendo estar ahora tramitada y actualizada por el ISM con su respectivo certificado".

"Los patrones mayores, aún siendo conscientes de tener que cumplir con la legislación vigente, critican al ISM y a las Capitanías Marítimas pues hasta ahora, en el caso de la formación sanitaria, valía con presentar un justificante de estar anotado en un curso de obtención o actualización del certificado de dicha formación, dado que no están a disposición de los profesionales del mar incluso en meses".

Por ello, exigen "mayor flexibilidad y responsabilidad" por parte de las Direcciones Provinciales del ISM y de las Capitanías Marítimas "y que, en cualquier caso, las acciones formativas necesarias estén a disposición de los pescadores en un breve espacio de tiempo".

"Y en horas no laborales o de dilatarse en el tiempo dicha disponibilidad se mantengan los usos y costumbres que hasta ahora venían admitiéndose". "Lo que no se puede hacer es dejar a la gente sin poder trabajar", sentencia.