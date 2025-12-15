Las cofradías ven "inaceptable" la reducción de cuotas pesqueras para 2026

Archivo - Pescadores descargan el pescado y el marisco capturado hoy en el Puerto de Burela, a 21 de diciembre de 2022, en Burela, Lugo, Galicia (España). Este año ha pasado por las rulas gallegas la menor cantidad de pescado y marisco en casi dos décadas - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Galega de Confrarías de Pescadores recibe con "extrema preocupación" los resultados de las negociaciones de las cuotas pesqueras para el próximo año. En concreto, ve "inaceptable" la reducción en especies como la bacaladilla y la caballa y subraya que el sector "no quiere vivir de subvenciones".

A través de un comunicado de prensa, las cofradías tildan de "nefasta" la negociación pesquera en lo que respecta a la defensa de los intereses gallegos.

"Nuevamente porque ya van muchos años de apretar y apretar y de asistir a un goteo de abandono de la actividad pesquera ante la falta de rentabilidad económica", lamenta.

Frente a esto, recuerda que en 2024 el sector "se ilusionó" con la creación de una comisaría de pesca dentro del organigrama de la Comisión: "Pensamos que esa nueva estructura comandada por el señor Costas Kadis iba a ser capaz de escuchar al sector profesional que desarrolla una actividad económica fundamental para la sociedad", incide.

Sin embargo, la federación afirma asistir "atónita" a "la falta total de escrúpulos" y a la "sumisión total a informes científicos que no tienen en cuenta aspectos socioeconómicos". "Asistimos atónitos a otra falta de consideración con Galicia de los representantes que participaron en las negociaciones", añade.

En la nota, las cofradías advierten de que "decir al sector gallego que se reducen las posibilidades de pesca de la caballa en un 70% o en el caso de la bacaladilla un 41% es inaceptable", al igual que rechaza otras disminuciones de cuota de especies como el abadejo. "Es decirle que va a tener, en el mejor de los casos, que recurrir a ayudas públicas para poder seguir viviendo en su tierra", agrega.

Y asevera que el sector pesquero "no quiere vivir de subvenciones, subsidios, ERTE o ayudas", sino "hacer lo que sabe, que es pescar y conseguir el sustento de sus familias con su trabajo mes a mes", y "suministrar a la sociedad alimento de calidad y frescura manteniendo siempre el más absoluto respeto por el mar".

"Vemos el pescado pero no podemos pescarlo por las negociaciones entre países que ni viven ni saben del mar y que se mueven por intereses no relacionados con nuestro sector", critica. Y censura que "algo falla cuando los que van a negociar siempre salen satisfechos pero en Galicia no se puede entender por qué".