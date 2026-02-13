Cofradías ven "incomprensible" que el Gobierno pretenda declarar la anguila como especie en peligro de extinción

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las cofradías de pescadores gallegas ven "incomprensible" que el Gobeirno central pretenda declarar la anguila como especie en peligro de extinción.

Así lo recuerdan a través de un comunicado de prensa remitido a los medios de comunicación, después de reunirse con la Xunta por este asunto, y antes de que se celebre la comisión de flora y fauna --el próximo martes-- en la que el Ejecutivo planteará esta medida.

El presidente de la Federación Galega de Confrarías tacha de "incomprensible" la iniciativa y adice asistir "atónitos", tras el encuentro del ministerio con una organización de cocineros europea.

"Considerar prohibir la captura de una especie pesquera no es una cuestión tan banal que se puedan obviar las consideraciones socioeconómicas y, sobre todo, el esfuerzo que durante años lleva realizando el sector adaptándose a medidas cada vez más restrictivas para poder explotar ese recurso", subraya.

Pescadores de Arcade, Rianxo, Ferrol y Carril "llevan toda la vida explotando esta especie de manera controlada y rigurosa", subraya, antes de censurar que "Madrid está muy lejos del mar" y "parece que cada vez más lejos".

Para terminar, el presidetne de la federación insta a los miembros de la comisión de flora y fauna "a que valoren la propuesta del ministerio con responsabilidad sabiendo que esta iniciativa no es europea, sino española y que traerá consecuencias a un sector que está trabajando en la captura de anguila en Galicia de manera seria y responsable".

Así, les pide que se opongan "porque esto supondría la prohibición de su pesca y, por lo tanto, la desaparición de un sector artesanal que faena con nasa específica para esta especie y que realiza su gestión de una forma sostenible, controlada y regulada".