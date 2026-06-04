Comienza en la ría de Ferrol el estudio sobre el estado de la zamburiña ante su elevada mortalidad

Estudio de zamburiña del proyecto Zamfer - CSIC

FERROL 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) comienza, a través del Instituto de Investigaciones Marinas (IIM), el proyecto para evaluar el estado de las poblaciones de zamburiña en la ría de Ferrol, después de un episodio de elevada mortalidad en 2024. El estudio se hará hasta finales de 2027.

La investigación, liderada por el grupo de Ecofisiología, Biomarcadores y Gestión Sostenible de Bivalvos (EsMaBa), se desarrollará durante dos años en la ría de Ferrol con el objetivo de mejorar el conocimiento, la conservación y la gestión sostenible de la zamburiña ('Mimachlamys varia'), uno de los recursos marinos más valiosos en la zona.

La actuación está cofinanciada en un 70% por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) y se enmarca en los proyectos de la Red Redemar de la Consellería do Mar.

"El proyecto surge en un contexto especialmente delicado para la especie. La ría de Ferrol alberga actualmente el único banco natural explotable de zamburiña en Galicia, lo que la convierte en un enclave estratégico tanto desde el punto de vista ecológico como socioeconómico. Sin embargo, tras varios años de estabilidad en las capturas, en 2024 se registró un episodio de elevada mortalidad que redujo drásticamente la población, poniendo en riesgo su viabilidad futura y la continuidad de la actividad extractiva asociada. Ante esta situación, Zamfer se plantea como una respuesta científica integral que permitirá comprender mejor los factores que condicionan la dinámica de esta especie y desarrollar herramientas eficaces para su recuperación", explica Sara Pérez Polo, investigadora del IIM-CSIC.

El objetivo principal es diseñar un plan de gestión espacio-específico que facilite la regeneración de las poblaciones de zamburiña en la ría de Ferrol y garantice su explotación sostenible a largo plazo.

La investigación se hará en estrecha colaboración con las cofradías de pescadores de Ferrol, Mugardos y Barallobre.

De tal forma, se abordarán diferentes líneas de trabajo que permitirán analizar tanto el hábitat como los procesos biológicos clave de la especie: desde la caracterización detallada del entorno en el que habita la zamburiña hasta el análisis de su ciclo reproductivo en relación con las condiciones ambientales actuales, pasando por la evaluación de la captación de semilla local.

El proyecto también contempla la experimentación en laboratorio para determinar las preferencias de la especie en diferentes fases de su desarrollo, así como su capacidad de fijación a distintos tipos de sustrato. "Estos resultados permitirán optimizar las estrategias de gestión y restauración de los fondos marinos", explica el CSIC en un comunicado.

"El fin último es elaborar una cartografía detallada del hábitat de la zamburiña, la identificación de áreas prioritarias para su recuperación, la mejora del conocimiento sobre su biología reproductiva y el desarrollo de estrategias innovadoras para reforzar las poblaciones naturales mediante el uso de semilla local. Todo ello permitirá avanzar hacia un modelo de gestión más resiliente, capaz de hacer frente a episodios de mortalidad y a los efectos del cambio global", avanza el grupo de investigación EsMaBa.