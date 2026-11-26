Un estudio del IEO confirma el establecimiento del pez sapo lusitano en las rías gallegas - CSIC

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) ha confirmado el establecimiento del pez sapo lusitano ('Halobatrachus didactylus') en las rías gallegas.

Esta especie, distribuida principalmente en aguas más cálidas del Atlántico oriental y el Mediterráneo occidental, ha ampliado progresivamente su presencia hacia el norte de la península ibérica, en un proceso que podría estar favorecido por el calentamiento del océano.

El trabajo, publicado en la revista científica 'Regional Studies in Marine Science', demuestra que la presencia de este pez en Galicia no responde únicamente a la llegada ocasional de ejemplares, sino que existen evidencias de una población establecida, con individuos de diferentes edades, actividad reproductiva y capacidad para aprovechar los recursos alimentarios locales.

La especie se registró por primera vez en la ría de Vigo en 2018. Posteriormente, comenzaron a aparecer ejemplares en las rías de Pontevedra, en 2019, y Arousa, en 2021.

Los registros más recientes, correspondientes a 2026 y posteriores al período analizado en el estudio, sitúan ya al pez sapo lusitano en la ría de Ferrol, su límite de distribución más septentrional conocido en la península ibérica.

Entre 2018 y 2025, el equipo investigador documentó 202 ejemplares en aguas gallegas y analizó diferentes aspectos de su biología, como la estructura de edades, el crecimiento, la reproducción, la alimentación y la diversidad genética.

"El rápido aumento de los registros de H. didactylus en aguas gallegas, desde una sola observación en 2018 hasta más de 200 individuos documentados en siete años, proporciona una fuerte evidencia de que la especie está experimentando un proceso de establecimiento en el borde norte de su distribución actual", explica Rafael Bañón, investigador del Centro Oceanográfico de Vigo del IEO y primer autor del estudio.

EXPANSIÓN HACIA EL NORTE

El establecimiento del pez sapo lusitano constituye un nuevo ejemplo de los cambios que están experimentando las comunidades de peces del Atlántico nororiental, donde numerosas especies de zonas tropicales están ampliando su distribución geográfica, fenómeno conocido como tropicalización.

Aunque el estudio no permite atribuir directamente esta colonización al cambio climático, sus resultados son compatibles con una expansión natural favorecida por unas condiciones ambientales cada vez más adecuadas.

"Las rías gallegas proporcionan condiciones térmicas y tróficas favorables para las especies de aguas cálidas que se expanden hacia el norte a lo largo de la costa ibérica, actuando como refugios adecuados durante los cambios de distribución impulsados por el clima", señala Bañón.

Los registros más recientes indican que el proceso de expansión continúa y que la especie podría seguir avanzando hacia el este a lo largo de la costa cantábrica durante los próximos años.

POSIBLES IMPLICACIONES

El estudio también ha permitido conocer por primera vez la alimentación de esta especie en aguas gallegas. Los análisis muestran que se trata de un depredador que vive asociado al fondo marino y presenta una dieta variada, dominada por crustáceos, especialmente cangrejos, además de peces y moluscos.

El ser una especie estuarina capaz de aprovechar diferentes recursos alimentarios puede haber favorecido su rápido establecimiento en las rías gallegas. La incorporación de un nuevo depredador a estos ecosistemas puede modificar las relaciones entre las especies y generar nuevas interacciones en las redes tróficas. Sin embargo, el estudio no ha encontrado evidencias de impactos directos sobre los recursos pesqueros comerciales.

Dada la importancia ecológica y económica del marisqueo y la acuicultura en Galicia, los investigadores destacan la necesidad de continuar realizando un seguimiento de la especie para evaluar su evolución y sus posibles interacciones con las especies de interés comercial.

COLABORACIÓN DEL SECTOR PESQUERO

Una parte importante de los ejemplares analizados procedió de capturas accidentales comunicadas y cedidas voluntariamente por profesionales de la pesca artesanal, pescadores recreativos, cofradías, personal de lonjas y otras personas vinculadas al medio marino.

Esta colaboración ha resultado "fundamental" para reconstruir la expansión de la especie desde su primera observación en 2018 y obtener información sobre su presencia en diferentes rías gallegas.

El trabajo ha contado también con la participación de personal investigador de la Universidade de Vigo y del Instituto de Investigacións Mariñas (IIM-CSIC).