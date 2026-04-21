La conselleira dice al BNG que está "segura" de que sus ayudas "claras y solventes" servirán a los mariscadores

La conselleira do Mar, Marta Villaverde - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha respondido al BNG que su equipo está "seguro" de que las ayudas de la Xunta, que califica de "claras y solventes", servirán a los mariscadores ante la situación que vive el sector.

"De las 63 cofradías, solo 25 van a ser de las agraciadas en poder acogerse a estos convenios", ha criticado la diputada del BNG Rosana Pérez en el pleno, donde ha interpelado a la conselleira sobre este asunto.

Al respecto, ha censurado que la consellería "decretó en unos casos mortalidad severa, en otros casos mortalidad moderada, pero tampoco nadie sabe decir cuáles fueron los criterios".

Por eso, además, ha interrogado a la titular de Mar sobre "si piensa que estas ayudas van a compensar y van a servir para algo en la recuperación que necesita" el sector.

En su turno, la conselleira ha defendido el "resultado" de una "metodología científica rigurosa" y la aplicación de criterios fijados por el centro de investigaciones marinas (Cima).

CASI 23 MILLONES

Al respecto, ha reivindicado los 22,7 millones en ayudas: "Casi 23 millones de todos los gallegos para que usted venga aquí a decir que no hay compromiso con el sector, solo tres semanas después del tren de borrascas", ha aseverado Marta Villaverde.

Las medidas son "claras, solventes y están avaladas con rigor científico", ha incidido, antes de mostrarse segura de que "servirán para ayudar a las entidades y a las personas mariscadoras a recuperar de forma remunerada la productividad de sus propios bancos marisqueros".

En cuanto a la reclamación de declaración de zona de emergencia por borrascas ante la situación del marisqueo, la conselleira ha instado a la nacionalista a que "deje de intoxicar" al afirmar que la emergencia "ya está declarada" y ha asegurado que lo está "desde el 10 de febrero". "O no se enteraron?", ha resuelto.