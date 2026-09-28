La conselleira do Mar aborda con el alcalde de Outes mejoras en el puerto de O Freixo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se ha reunido con el alcalde de Outes, Francisco Calo, para abordar las principales necesidades y proyectos de mejora en las instalaciones portuarias del municipio.

En la reunión se trató el proyecto de asfaltado y refuerzo del firme en las vías y explanadas del puerto de O Freixo --que cuenta con un presupuesto previsto de 85.000 euros dentro del plan global de firmes que Portos licitará próximamente--, así como la renovación del convenio de colaboración municipal dirigido a reordenar los estacionamientos y humanizar el entorno portuario.

Durante el encuentro también se analizaron las necesidades de refuerzo de la seguridad en la zona de los pantalanes y las propuestas técnicas para una posible ampliación de plazas para la séptima lista.

Asimismo, se abordó la cooperación institucional en la promoción de los productos pesqueros locales. En el encuentro también ha participado la presidenta de Portos de Galicia, Natalia Botana.