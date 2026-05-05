La conselleira do Mar critica la falta de apoyo del Gobierno central al sector marisquero

PONTEVEDRA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, echa en falta que el Gobierno de España ponga en marcha ayudas específicas para los profesionales del sector de mar, mientras destaca que la Xunta ha activado un paquete de medidas para la recuperación y regeneración de los bancos marisqueros afectados por los temporales del pasado invierno, con una inversión total de 22,7 millones de euros.

Según ha detallado, la mayor parte de los fondos, 19,2 millones, se destinará a la firma de convenios de colaboración con cofradías y entidades gestoras de planes de marisqueo, de los que podrían beneficiarse alrededor de 25 organizaciones del sector.

Villaverde ha avanzado que estos convenios comenzarán a firmarse en breve. "Espero que durante este mes de mayo empezar ya a firmarlos". En esta línea, ha añadido que la Xunta "ultima los primeros" que espera, "dentro de poco, firmar en breve".

La conselleira ha subrayado, además, que las compensaciones económicas tendrán carácter retroactivo, independientemente del momento en que se formalicen los acuerdos.

En este sentido, ha precisado que el hecho de que "se tarde unos días en firmar un convenio" no significa que "se vaya a tardar en compensar esos trabajos sino que tan pronto se firme se van a poder compensar con ese efecto retroactivo".

"Lamento que la Xunta de Galicia sea la única administración que está poniendo ayudas encima de la mesa", ha señalado en referencia a la ausencia de medidas concretas por parte del Gobierno central.

En este contexto, ha recordado el anuncio de bonificaciones en las cuotas del Instituto Social de la Marina que, según ha indicado, "a día de hoy no se han materializado".

Finalmente, la conselleira ha insistido en la necesidad de que el Ejecutivo estatal habilite líneas de apoyo específicas para el sector marítimo-pesquero gallego, similares a las aprobadas en otras comunidades.

"Echamos en falta que la Administración Central saque líneas de ayudas específicas, igual que hizo para Andalucía y para Extremadura", ha reiterado.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha hecho estas declaraciones tras la firma de un convenio de colaboración con el presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López, para que los alumnos del Instituto Gallego de Formación en Acuicultura (Igafa), se especialicen en acuicultura y en las labores de buceo en el extranjero.

La beca tendrá una duración máxima de tres meses y consistirá en la estancia de los beneficiarios en diferentes empresas con sede en alguno de los países especializados en la materia.

La colaboración está dotada con 15.000 euros, permitiendo la capacitación de los estudiantes de este centro, considerado uno de los más importantes del continente en este ámbito.

Cada beneficiario recibirá hasta un máximo de 3.000 euros con el fin de mejorar la calidad de su formación en el extranjero. Este convenio entre ambas Administraciones se firma desde el año 2011.

El IGAFA, en a Illa de Arousa, cuenta con la homologación de su formación de Técnico de Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas (TOSH). En la actualidad, oferta 12 plazas para un ciclo que tiene carácter bianual y que tiene una inserción laboral del 100%.