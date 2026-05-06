La conselleira do Mar ensalza la aportación del sector marítimo al desarrollo de la ciudad de Vigo - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha ensalzado este miércoles la aportación del sector marítimo al desarrollo de la ciudad de Vigo, lo ha hecho en la presentación del libro 'Vigo, un lugar en el mundo', cuyos autores son el escritor Javier Ferreiro y el fotógrafo Manuel Cortizo.

En su intervención, Villaverde ha destacado cómo el mar constituye "una de las señas de identidad más profundas" de esta localidad, y no solo como motor económico, sino también como "eje vertebrador de su dimensión social, cultural y humana".

La conselleira ha reflexionado también sobre la relevancia que tienen en el desarrollo socioeconómico vigués infraestructuras como el puerto pesquero y la lonja, así como el conjunto de actividades vinculadas a la pesca, a la construcción naval y al tejido marítimo-industrial.

"Vigo es mar y es pesca, es puerto, lonja, barcos y astilleros, pero también es la huella que todo eso deja en la identidad de su gente. Preservar ese vínculo histórico con la actividad pesquera continúa siendo clave para el presente y el futuro de la comunidad", ha concluido.