La conselleira do Mar insta a que el Ministerio de Pesca "reaccione" ante las protestas contra las nuevas normas

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en una visita a Wofco - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha instado a que "Madrid reaccione" ante las protesta contra las nuevas normas pesqueras fijadas por la UE, como el diario electrónico para la flota de más de 12 metros.

Cientos de armadores, patrones mayores y pescadores de las Rías Baixas se concentraron el pasado lunes en el puerto de Tragove, en Cambados (Pontevedra), para protestar contra las nuevas exigencias de la Unión Europea de control pesquero, como el "inasumible" diario de pesca electrónico.

En declaraciones este martes, la conselleira ha pedido una "adaptación" del nuevo Reglamento Europeo de Control de la Pesca, que entró en vigor el 10 de enero, y que "facilite" y "deje trabajar al sector del mar".

Villaverde señala que la flota gallega es "sostenible" y "comprometida" con la "trazabilidad y seguridad alimentaria". "Que las normas se adapten y les dejen seguir trabajando", afirma.

Por su parte, la conselleira ha visitado este martes la factoría moañesa de Wofco, en donde se ha reunido con sus representantes. Destaca la apuesta de la compañía por la innovación, calidad y sosteniblidad.