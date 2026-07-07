La Consellería do Mar critica el "enfoque centralista" del Gobierno en materia de ordenación marisquera

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, participa en el Consejo Consultivos de Política Pesquera y Agrícola para Asuntos Comunitarios. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha participado este martes en el Consejo Consultivos de Política Pesquera y Agrícola para Asuntos Comunitarios, preparatorios para el próximo Consejo de Ministros de la Unión Europea de 13 de julio, donde ha criticado el "enfoque centralista" del Gobierno, entre otras cosas, en materia de ordenación marisquera.

Tal y como ha explicado la Xunta en una nota de prensa, la responsable autonómica ha aprovechado este foro de interlocución directa para trasladar "su firme rechazo" ante "el enfoque centralista" adoptado por el Ejecutivo central en su último decreto de urgencia.

En concreto, ha detallado, la titular de Mar ha centrado sus críticas en la Disposición Adicional Octava del Real Decreto-ley 18/2026, de 29 de junio. Ha denunciado que esta medida constituye una "flagrante invasión de competencias" en materia de ordenación marisquera.

También ha censurado que el Ministerio pretenda "tutelar" la gestión ambiental del litoral desde Madrid a través de un Comité de Asesoramiento que, a su juicio, "relega a un papel secundario" al Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar) y a las universidades gallegas, "ignorando de forma consciente que la comunidad ya posee una de las redes de control oceanográfico más avanzadas de Europa".

Del mismo modo, la conselleira do Mar ha tachado la respuesta del Gobierno central de "puramente burocrática" y lo ha acusado de meter "con calzador" las consecuencias climatológicas sufridas por el sector gallego dentro de un plan motivado por la crisis internacional de Oriente Medio, "todo para justificar un pacto político de investidura sin aportar ninguna solución real".

En esta misma línea, Marta Villaverde ha lamentado que este mandato movilice "cero euros" para los profesionales del mar en Galicia, lo que, ha subrayado, supone "una discriminación arbitraria" frente a otras comunidades autónomas donde el Gobierno central sí tuvo la diligencia de movilizar fondos y ayudas directas por el impacto de los temporales".