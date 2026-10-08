Conxemar cierra su 27ª edición con nuevo récord de expositores y visitantes y con un "gran volumen" de negocio

Eloy Alvariza, presidente de Conxemar. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional de Productos del Mar Congelados de Conxemar cierra este jueves su XXVII edición con nuevo récord de expositores y visitantes y con un "gran volumen" de negocio entre las más de 800 compañías presentes durante los tres días que se ha celebrado dentro del Instituto Ferial de Vigo.

Según ha informado el presidente de Conxemar, Eloy Alvariza, a media mañana de este jueves ya se habían superado los cerca de 30.000 visitantes que la feria alcanzó el año pasado, esperando que los datos definitivos sean un 2% más que en 2025.

Él ha explicado que este año han participado en el evento hasta 836 compañías, creciendo de forma "milagrosa" ya que la feria está "encorsetada" por el tamaño del Ifevi.

A partir de aquí, ha vuelto a insistir en la necesidad de una ampliación del recinto ferial, solicitando también una mejora de las instalaciones actuales. Según ha asegurado, la actual demanda insatisfecha solo del sector del pescado congelado ya llenaría unos 5.000 metros cuadrados más, el tamaño de un pabellón.

Preguntado por las declaraciones tanto del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como del alcalde, Abel Caballero, que han asegurado que trabajarán para ampliar el Ifevi, Alvariza ha dicho que "no hay por qué dudar de sus palabras", aunque ha reconocido que le gustaría que estas promesas fuesen acompañadas de presupuestos y de plazos.

Él ha apostillado que cualquier ampliación que se inicie este año estará terminada dentro de tres o cuatro ediciones, y se llenará con la demanda insatisfecha actual, por lo que dentro de ese tiempo tendrá que volver a pedir un nuevo pabellón, ha insistido.

Pese a todo, ha mostrado su alegría por el desarrollo de la feria, que ha generado un "gran volumen de negocio", primando las compras "internacionales" gracias al trabajo realizado desde Conxemar para captar nuevos países y mercados, que está dando "resultado", ha sentenciado.