Decomisados más de 31 kilos de almejas y berberechos en una operación contra el furtivismo en Boiro

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional adscrita de Galicia ha decomisado 31,40 kilos de almejas y berberechos fruto de la pesca furtiva en Boiro, en una operación que se ha saldado con la identificación de nueve personas y la tramitación de 13 actas de sanción.

La operación, efectuada en colaboración con la Cofradía de Pescadores de Cabo Cruz el 18 de diciembre, también propició la incautación de diverso material para el furtivismo. Según un comunicado, el marisco confiscado, además, se volvió a sembrar en el lugar en el cual había sido encontrado.

Ocho de las trece sanciones, tal y como indica el comunicado, fueron impuestas por el incumplimiento de la Ley de Pesca de Galicia. Las cinco restantes, mientras tanto, se debieron a infracciones de la Ley Orgánica 4/2015.

La Fuerza Armada ha destacado el "esfuerzo" de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), de la Consellería del Mar y de las cofradías de pescadores para "impedir la actuación de los furtivos, tanto en la actividad extractiva como en la venta".