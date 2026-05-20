Denunciado un furtivo reincidente tras ser sorprendido en Vigo extrayendo marisco en una zona cerrada por toxina

Denunciado un furtivo por extraer almeja ilegamente en una playa de Vigo. - POLICÍA LOCAL

VIGO 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Vigo ha identificado y denunciado a un vecino de la ciudad de 56 años de edad, C.F.M., por extraer ilegalmente marisco en una playa de la parroquia de Teis donde, además, la actividad está suspendida por la presencia de toxina.

Los hechos ocurrieron en la mañana del pasado 16 de mayo, cuando la Unidad Fénix del 092 estaba realizando un nuevo operativo de vigilancia y lucha contra el furtivismo.

Los drones de la Policía Local sorprendieron a este varón, que ya había sido denunciando anteriormente por furtivismo, extrayendo bivalbos en la playa de Ríos de Fóra. El hombre sacaba el marisco y lo trasladaba a una zona de piedras y algas para ocultarlo.

Los agentes lo interceptaron y denunciaron, y darán cuenta de lo sucedido a la Consellería do Mar para la tramitación de la sanción correspondiente.

Con respecto al marisco intervenido, eran unos 3 kilos de almejas, que fueron devueltas a su hábitat en colaboración con responsables de la Cofradía de Pescadores de Vigo.