El dron de la Policía Local de Vigo sorprende a un 'furtivo' reincidente de 66 años extrayendo almejas en Bouzas

VIGO 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Vigo ha identificado y denunciado a un hombre de 66 años de edad, G.G.R., que fue sorprendido en un operativo de vigilancia con dron extrayendo bivalbos en la zona de Bouzas.

Según han informado fuentes policiales, los hechos ocurrieron el pasado sábado por la mañana, cuando la Unidad Fénix de la Policía Local estaba llevando a cabo ese operativo de vigilancia en coordinación con el guarda de la Cofradía de Vigo y sorprendió a este hombre cerca del paseo de Bouzas, entre los pantalanes, extrayendo bivalbos con un 'raño'.

Los agentes interceptaron al hombre, que llevaba en una bolsa de red 600 gramos de almejas extraídas ilegalmente, y le intervinieron el apero que estaba utilizando. Las almejas fueron devueltas a su hábitat y se incoaron diligencias que fueron remitidas a la Consellería do Mar.

Asimismo, se comprobó que el hombre era reincidente en la actividad del furtivismo, y había sido denunciado en varias ocasiones anteriores.