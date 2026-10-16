La EFCA organiza una jornada en Vigo sobre aplicación de nuevas tecnologías en el control pesquero

El presidente del Puerto de Vigo, Carlos Botana, y la directora de la EFCA, Susan Steele (centro), junto a representantes del sector pesquero y de la Agencia de Control de la Pesca, en la presentación de la jornada FishConTech. - EUROPA PRESS

VIGO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA, por sus siglas en inglés), organiza el próximo 21 de octubre la jornada FishConTech, que reunirá a empresas tecnológicas y representantes de los 27 países miembros, para abordar de forma práctica la aplicación de nuevas tecnologías y soluciones innovadoras en el control de la pesca.

El encuentro tendrá lugar en el Tinglado del Puerto, y contará con la participación de firmas como Catch Cam, Marine Instruments, Datafish, Thalos, Satlink, Fishfacts o Archipelago, entre otras. Así, más de un centenar de personas tomarán parte en los talleres y demostraciones a lo largo de la jornada, que se extenderá a lo largo de toda la jornada.

En la presentación de esta cita, la directora de la EFCA, Susan Steele, ha explicado que la Agencia busca con este foro presentar tecnologías innovadoras aplicadas al seguimiento, control y vigilancia pesquera; facilitar el contacto entre proveedores tecnológicos y autoridades de la UE; dar a conocer nuevas herramientas que contribuyan a mejorar la eficacia de las actividades de control e inspección pesquera; e impulsar posibles iniciativas piloto orientadas a evaluar la aplicación operativa de esas tecnologías.

La EFCA ha seleccionado a las 12 empresas participantes para participar en esta primera edicición, que se centrará en sistemas de vigilancia aérea no tripulada y en tecnologías de monitorización electrónica.

Steele ha trasladado su deseo de que FishConTech se consolide y se convierta en una cita anual "permanente", y ha señalado que la organización de este foro refleja el compromiso de la Agencia con la innovación y la mejora del control pesquero.

Por su parte, el presidente del Puerto de Vigo, Carlos Botana, ha puesto en valor el interés de la jornada y también ha recordado el buen funcionamiento de la "alianza" entre el organismo portuario y la Agencia de Control de la Pesca.

Botana ha subrayado la importancia del desarrollo tecnológico en el futuro del control de la pesca y también ha destacado la evolución del puerto vigués y del sector a lo largo de los últimos años. Hoy, ha incidido, el puerto y el sector son referentes en sostenibilidad y en lucha contra la pesca ilegal.