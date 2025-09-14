El embajador de Perú rinde homenaje a las víctimas del Villa de Pitanxo en Vigo

Acto en homenaje a los fallecidos del Villa de Pitanxo - FAMILIARES DEL VILLA DE PITANXO

VIGO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Perú en España, Luis Iberico Núñez, ha encabezado este domingo una ofrenda floral en Vigo como homenaje a las víctimas del 'Villa de Pitanxo'.

Al acto, que ha tenido lugar a las 13.00 horas de esta jornada frente al edificio Virxe do Carme, ubicado en el Puerto de Vigo, han acudido oficiales de la Armada española y peruana.

Allí, junto a la placa erigida en homenaje a las 21 víctimas del pesquero gallego naufragado en 2022 en aguas de Terranova (Canadá), han depositado una corona floral en su memoria y de todos los que dedicaron su vida al mar.

"Fue un acto con mucho respeto, con un mensaje a las familias para darnos ánimos y continuar en esta lucha de que se sepa la verdad y alcanzar una sentencia justa", ha señalado María José de Pazo, portavoz de los familiares de las víctimas del pesquero gallego, que ha mostrado su agradecimiento a todos los participantes y organizadores del acto.