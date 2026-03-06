España y Portugal acuerdan aumentar la seguridad de la navegación en el tramo internacional del río Miño

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, junto a su homólogo portugués, Paulo Rangel, durante la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa bajo el lema 'Alianza Ibérica para Seguridad Climática', a 6 de marzo de 2026, en La Rábida (Huelva). - MINISTERIO DE EXTERIORES

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha firmado junto a su homólogo portugués, Paulo Rangel, un acuerdo para garantizar la seguridad de la navegación y la náutica de recreo en el tramo internacional del río Miño.

La firma ha tenido lugar en el marco de la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa celebrada hoy en La Rábida (Huelva) bajo el lema 'Alianza Ibérica para Seguridad Climática'.

Según ha trasladado este viernes el Ministerio en un comunicado, el acuerdo viene motivado por el incremento gradual que ha tenido la náutica de recreo en el tramo internacional del Miño, y tras constatar la "necesidad" de adoptar medidas comunes y aunar esfuerzos con vistas a una reglamentación "adecuada" de esta actividad.

"España y Portugal quieren promover y adoptar medidas comunes que potencien la práctica de una navegación segura, y promover un uso común, equitativo y razonable de las aguas del tramo internacional, atendiendo a las características particulares del río Miño y al principio de libre circulación", defienden.

En este sentido, el objetivo es garantizar "idénticas" condiciones a los deportistas náuticos de ambos países y de otros Estados, de acuerdo con el derecho internacional.

Así, con la conclusión de este acuerdo, las dos actividades "más importantes" que se realizan en los tramos internacionales de los dos principales ríos fronterizos entre España y Portugal, el Guadiana y el Miño, queden regulados por normas comunes que permitan una práctica "segura y sostenible" de la pesca y la navegación, "en igualdad de condiciones" para las embarcaciones de ambos países o de terceros en toda la extensión de ambos tramos internacionales.