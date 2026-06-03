Eurodiputados del PPdeG, PSdeG y BNG coinciden al exigir a Costa Kadis la revisión de la Política Común de Pesca

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los eurodiputados del PPdeG Millán Mon; PSdeG, Nicolás González; y la del BNG, Ana Miranda, han coincidido este miércoles al exigir al comisario de Pesca y Océanos de la Unión Europea, Costas Kadis, la revisión de la Política Común de Pesca para corregir los problemas de su diseño.

Durante la Comisión de Pesca, el eurodiputado popular Francisco Millán Mon ha asegurado que, aunque la evaluación ofrece "un diagnóstico acertado" de la situación del sector, con una flota extractiva en declive, una acuicultura estancada y una industria transformadora más próspera, sus conclusiones resultan "un tanto decepcionantes", pues reflejan una visión "excesivamente autocomplaciente".

El eurodiputado gallego ha criticado que, pese a que la evaluación constata problemas como el descenso del volumen de descargas y de su valor económico, la pérdida de empleo, el envejecimiento de la flota o las dificultades para garantizar el relevo generacional, esta "sigue apuntando a la reducción de la capacidad pesquera como una de las principales respuestas".

"No encontramos ni un atisbo de autocrítica ni un análisis de los costes que supone para el sector cumplir con una normativa europea compleja aprobada en los últimos 10 años", ha señalado.

Asimismo, Millán Mon ha lamentado que la evaluación atribuya "el limitado impacto de la obligación de desembarque principalmente a problemas de implementación" por parte de los Estados miembros, sin cuestionar el propio diseño de una medida cuyas dificultades prácticas vienen siendo denunciadas desde hace años por el sector.

Millán Mon ha defendido una reforma urgente de la PPC con los siguientes objetivos: flexibilizar la obligación de desembarque y la aplicación del llamado "rendimiento máximo sostenible", revisar el concepto de capacidad pesquera para favorecer la descarbonización y el relevo generacional, redefinir el concepto de pesca artesanal en línea con la definición del ICCAT (no basado únicamente en la eslora), incorporar consideraciones socioeconómicas en la fijación de TAC y cuotas y reforzar la dimensión de la seguridad alimentaria.

CRÍTICAS DEL EURODIPUTADO DEL PSDEG

Por su parte, el eurodiputado del PSdeG, Nicolás González Casares, le ha reclamado a Costas Kadis que presente, "cuanto antes", una propuesta de revisión de la Política Común de Pesca que permita "corregir los problemas de diseño" de la actual y "abordar nuevas realidades" como los impactos derivados del cambio climático.

En su intervención en la Comisión de Pesca, y conforme ha señalado en un comunicado, el europarlamentario socialista le ha recordado al comisario que, pese a "aspectos positivos" como el incremento del porcentaje de poblaciones pescadas en niveles sostenibles --del 50% al 63%-- la evaluación reciente de la PPC reveló que esta no funcionó".

Así, ha aludido a aspectos "muy negativos" como la caída de un 30% del empleo en el sector o un incremento salarial muy por debajo de la inflación, además de los problemas de relevo generacional, o las "cortapisas" a la renovación de la flota, que provocaron que, según ha indicado, a día de hoy la edad media de la misma supere los 30 años.

"No son solo problemas de implementación los que condujeron a una eficacia limitada de la PPC: son problemas de diseño y nuevas realidades". Por eso, el eurodiputado gallego le ha reclamado al comisario "afrontar los problemas y no mirar para otro lado".

Y es que, en su opinión, la reforma es necesaria para "reequilibrar" las tres dimensiones de la sostenibilidad, afrontar los problemas en la aplicación de la obligación de desembarque, impulsar el relevo generacional, lograr barcos "más seguros, más confortables y sostenibles", dar predicciones al sector mediante TACs plurianuales o impulsar los acuerdos de pesca con terceros países.

Casares también ha aprovechado la comparecencia de Kadis para hacerse eco de la preocupación del sector ante los nuevos acuerdos comerciales de la Unión y las consecuencias de la liberalización del comercio de atún con México o Indonesia.

"¿Dónde queda la protección del sector de la conserva y de las comunidades costeras que dependen de él? Después se preguntarán por qué crecen los populismos", ha advertido.

FUTURO PRESUPUESTO EUROPEO

Tras lamentar ante Kadis el "recorte brutal" de dos tercios propuesto por la Comisión para el presupuesto dedicado a la pesca en el futuro marco financiero plurianual 2028-2038, el eurodiputado del PSdeG ha defendido aprovechar el informe del Comité de Pesca sobre el reglamento financiero sector para "darle a la pesca el trato que merece en el presupuesto y que, desde luego, no es el abandono y menosprecio mostrado por la Comisión Europea".

A este respecto, González Casares ha anunciado que en sus enmiendas al presupuesto impulsará darle al sector "reconocimiento y prioridad" como "sector clave" para la seguridad y soberanía alimentarais.

"Empezando por recuperar el nombre y dotación presupuestaria del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura", para lo que ha reclamado un mínimo de 8.290 millones de euros en el programa regional y 1.700 millones para acuerdos de pesca con terceros países en el programa Global Europe.

Igualmente, González Casares ha anunciado enmiendas para favorecer el relevo generacional en el sector, así como para reconocer y proteger la labor que realizan los Grupos de Acción Local y garantizar el funcionamiento del mercado interior y la igualdad de condiciones entre Estados miembros.

"UNA RUINA PARA LA PESCA GALLEGA"

También en la Comisión de Pesca, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, se ha dirigido a Costas Kadis para lanzar un mensaje de "SOS" ante la "grave situación" que, según ha advertido, vive el sector pesquero gallego y el marisquero y exigirle una revisión inmediata de la actual PPC por ser "lesiva" y una "ruina para la pesca gallega".

En la comparecencia y tal y como ha indicado el BNG en un comunicado, Ana Miranda ha aprovechado para ponerle encima de la mesa todos los problemas que arrastra el sector pesquero gallego, uno de los principales de la UE, y la necesidad de adoptar medidas para darle viabilidad futura.

"Lanzamos un SOS para la pesca y el marisqueo de Galicia que padece una situación crítica por el desastre en las rías gallegas, la crisis del cerco por la reducción de cuotas pesqueras, la veda impuesta por la UE en 87 zonas y que afectaron a la capacidad pesquera, a la falta de apoyo al sector científico, la falta de relevo generacional y el mal uso de los fondos Fempa por parte de la Xunta", ha enfatizado.

Miranda ha hecho hincapié en la necesidad de adoptar medidas como la consideración de Galicia como "zona altamente dependiente de pesca", cuestión a que la que, conforme ha indicado, "no dio respuesta el comisario pese a reconocer que es el principal sector pesquero".

"En el BNG tenemos claro que a PPC fue una ruina para la pesca gallega. Una ruina en la que fue cómplice el Gobierno de la Xunta que no apoyó al sector en todos estos años y contribuyó con su dejadez a su desmantelamiento", ha señalado.

Para Miranda es "fundamental" una revisión "profunda" de la PPC que tenga en cuenta la realidad socioeconómica del sector pesquero gallego y ha recordado que las reformas "no se tuvo en cuenta" la realidad pesquera de Galicia por la que, según ha indicado, "el BNG lleva años luchando".

Finalmente, ha señalado que "la modernización tiene que estar adaptada a la realidad porque no es lo mismo la situación de las embarcaciones gallegas del sector pesquero marisquero o mejillonero que en el Báltico o en el Mediterráneo".