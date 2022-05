Familiares del 'Pitanxo' reclaman explicaciones del Gobierno y piden a la oposición "presión" en el Congreso

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de familiares de las 21 víctimas del naufragio del buque 'Villa de Pitanxo', ocurrido al este de Terranova (Canadá) en la madrugada del 15 de febrero, han reclamado este miércoles explicaciones de un representante del Gobierno en el Congreso y que la decisión de bajar al pecio se tome "ya", antes de la vuelta del invierno.

Los familiares han mantenido durante la jornada reuniones con representantes del Partido Popular (PP), del Partido Nacionalista Vasco (PNV), del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Coalición Canaria (CC), Unidas Podemos (UP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Así, a los partidos que figuran en la oposición les han pedido "mayor presión" durante este mes para que el asunto se lleve al Pleno del Congreso en vez de aparecer en preguntar parlamentarias, interpelaciones o en comisiones.

"Entendemos que debe ser defendido en el Pleno, que lo explique alguien del Gobierno, que comparezca quien tenga que comparecer, que explique por qué no se puede bajar al pecio", ha incidido una portavoz del grupo en declaraciones concedidas a Europa Press.

A su juicio, el tema de la bajada a los restos de la embarcación "tiene enjundia" y "no se puede ventilar con dos minutos de una interpelación".

Mientras, a los representantes de UP y el PSOE les han reprochado la "falta de transparencia" del delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, argumentando que "no ha sido capaz de tramitar una videoconferencia con Salvamento Marítimo".

Además, han exteriorizado su "malestar y molestia" por no ser recibidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. También han preguntado por las informaciones que apuntan a que la bajada al barco no es posible "cuando es mentira".

"TOMARSE YA"

En este sentido, la portavoz ha señalado que la decisión de bajar al barco "tiene que tomarse ya", antes de que vuelva el invierno, y ha hecho hincapié en que los familiares reclaman "pruebas", no la recuperación de cuerpos.

"Se sigue aún con la idea de que supeditamos la bajada al pecio con la recuperación de los cuerpos cuando no es así, nuestra carta de prioridades es obtener pruebas y no pueden construir obstáculos donde no los hay, como que Canadá pone impedimentos legales", ha continuado. Asimismo, ha insistido en que "se puede bajar" al pecio. "Es legal y es una investigación", ha explicado.

La portavoz ha mostrado la "sorpresa" del grupo de familiares porque los representantes con los que se han reunido "no conocían" de "forma clara" sus peticiones. "El canal transmisor de nuestras peticiones ha fallado estrepitosamente", ha lamentado.

Por su parte, UP ha explicado, tras la reunión, que ha trasladado al grupo de familiares "todo su cariño, toda su solidaridad y todo su apoyo" y han garantizado "trabajo y esfuerzo" para que sus demandas "salgan adelante".