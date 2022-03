Familiares de las víctimas subrayan que la prioridad sigue siendo buscar los cuerpos tras un mes del naufragio

La Audiencia Nacional, pendiente de la decisión de Fiscalía sobre si tiene competencia para investigar la tragedia, tras las versiones contradictorias

VIGO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Familiares de las víctimas del naufragio del pesquero gallego 'Villa de Pitanxo', que se hundió el pasado 15 de febrero a 450 kilómetros al este de Terranova (Canadá), han subrayado este martes que la prioridad sigue siendo buscar los cuerpos de los desaparecidos, cuando se cumple un mes desde que ocurrió la tragedia que acabó con la vida de 21 de los 24 tripulantes del barco.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación María José de Pazos, hija del jefe de máquinas del buque y portavoz de los familiares de las víctimas, quien ha lamentado que desde el pasado 24 de febrero, cuando se reunieron con el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, "no han tenido ninguna noticia" de las gestiones que se están llevando a cabo para buscar los cuerpos de las víctimas.

Ella ha insistido en que el Gobierno les indicó que no era posible bajar al buque con medios propios, por lo que contactaría con empresas privadas para poder hacerlo. Sin embargo, todavía no tienen noticias, por lo que solicitan una nueva reunión.

En este sentido, Miñones ha indicado este martes que el Ejecutivo sigue trabajando en la búsqueda de los cuerpos, por lo que "tan pronto tengan información al respecto" se la trasladarán a las familias.

Todo ello tras cumplirse un mes de la tragedia. 30 días en los que la lluvia de información sobre lo que pudo haber ocurrido en Terranova fue constante, incluso con versiones contradictorias entre los relatos de los supervivientes.

Una vez se conoció el trágico suceso y fueron rescatados los tres supervivientes (el patrón, Juan Padín; su sobrino, Eduardo Rial, y un marinero, Samuel kwesi), la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim), órgano dependiente del Ministerio de Transportes, comenzó sus pesquisas, recabando "evidencias documentales y electrónicas" sobre el buque, su tripulación y su viaje, recopilando todo tipo de datos del barco, sus registros y sistemas de localización.

Cuando los supervivientes llegaron a España a finales de febrero, se les llamó a declarar y más tarde declararían también algunos de los familiares de los desaparecidos, que aportaron conversaciones con las víctimas horas antes del accidente.

En su declaración, el patrón del 'Villa de Pitanxo' indicó que el accidente se produjo durante la maniobra de virada del aparejo y que el pesquero se hundió "de forma muy rápida" por los golpes de mar que lo escoraron, después de sufrir una parada en el motor principal.

Sin embargo, Samuel Kwesi Koufie, uno de los supervivientes, habría declarado, según adelantó 'El Debate', que el patrón no atendió a las advertencias que desde el parque de pesca le habían hecho los marineros para que soltase la red, lo que podría haber permitido corregir la escora y haber evitado el naufragio.

El patrón, según la versión de Samuel, tampoco habría dado la orden de abandonar el barco ni de colocarse los trajes de supervivencia. En este sentido, solo él y su sobrino fueron los únicos tripulantes que lo tenían puesto.

VERSIÓN DEL PATRÓN

Todo ello dista bastante de la versión del patrón. Juan Padín sostiene que la catástrofe fue debida a un fallo del motor del barco. En ese momento, él solicitó a los encargados de máquinas que encendiesen el motor auxiliar, "pero nunca se produjo".

"Nunca se llega a encender, y al ver que el agua está entrando constantemente por la popa y el barco empieza a coger una escora, ahí es cuando decido abandonar el buque", indica Padín en una entrevista en 'Faro de Vigo', donde asegura estar "tranquilo" pese a las declaraciones de Samuel Kwesi, a quien acusa de "estar mintiendo".

"Él puede decir que a cuenta del capitán está vivo. Eso sí que lo puede decir, porque lo sabe. Lo puedo ver a la cara cuando sea, hoy, mañana o pasado, y decirle que está vivo porque conseguí echar la balsa fuera. Y él lo sabe. Lo único que le puedo pedir es que deje de mentir", añade el patrón del 'Villa de Pitanxo'.

Preguntado sobre el papel que jugaron las maquinillas o el peso del aparejo en el suceso, debido a que Samuel aseguró que la tripulación pidió que se cortasen las cuerdas, Padín explicó que el aparejo lleno "nunca viene", aunque sí con una captura. "Pero el efecto de no tener maquinilla, en este caso en el que ya falló el motor principal y no se conecta el auxiliar, pues no puedes virar. Ni desvirar. Aunque quisiera soltar el aparejo e izar cable, por decirlo así, tampoco puedes porque necesitas energía", subraya.

Según su versión, es posible que todos los marineros consiguiesen salir del barco, porque estaban todos en el puente de mandos. "Yo pienso que no puede haber nadie en el barco", asegura Padín, indicando que unos se distribuyeron en una balsa y otros en la otra.

REACCIÓN DE LOS FAMILIARES

María José de Pazos no ha querido "entrar a valorar" las palabras del patrón, aunque ha indicado que quizá llega algo "tarde" la preocupación de Padín por las familias "y de una forma inadecuada", ya que habló a través de un medio de comunicación.

"Considero que las declaraciones hay que hacerlas en vía judicial", ha añadido, pidiendo al patrón del 'Villa de Pitanxo' que si quiere esclarecer la verdad, que se implique y que pida "de forma encarecida" que se busque a los desaparecidos.

AUDIENCIA NACIONAL

Esta situación provocó que la Audiencia Nacional abriese una investigación para dirimir si existe responsabilidad penal en el hundimiento del pesquero, por lo que hace una semana el juez Ismael Moreno preguntó a Fiscalía sobre si la Audiencia es competente para iniciar una investigación sobre el suceso.

Fuentes jurídicas han informado a Europa Press que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 será el encargado de dilucidar, si así lo avala el Ministerio Público, si existe responsabilidad penal en el naufragio del pesquero con base en el puerto de Marín (Pontevedra), en el que fallecieron 21 personas, de las cuales solo se hallaron los cuerpos de nueve de ellas.

Hasta la fecha, todavía no hay respuesta de la Fiscalía sobre si la Audiencia Nacional puede continuar con su investigación, por lo que de momento ningún familiar se ha personado en la causa.

En este sentido, Miñones ha indicado este martes que la Comisión de Investigación continúa con su trabajo y "le consta" que la Audiencia Nacional también va a tomar declaración "oportuna" en base a la investigación, que sigue los cauces "que tiene que seguir".

FUNERAL

Entre todo esto, este viernes Marín acogerá un funeral colectivo por los fallecidos en el 'Villa de Pitanxo', una ceremonia que será oficiada por el arzobispo Julián Barrio y que se llevará a cabo en el Templo Nuevo de la localidad pontevedresa.

A la ceremonia acudirá el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, así como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ha cancelado su gira por España como candidato a presidir el Partido Popular para poder estar el viernes en Marín arropando a los familiares. Entre otros, Miñones también ha confirmado que asistirá.