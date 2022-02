Feijóo reitera a súa petición de ampliar a procura en Canadá e apunta á vía de "medios propios" do Goberno

Feijóo no Consello da Xunta.

Feijóo no Consello da Xunta. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reafirmouse este xoves na súa petición de que se amplíe a procura dos 12 tripulantes que permanecen desaparecidos tras o naufraxio do 'Villa de Pitanxo', que deixou tres sobreviventes e os corpos doutros nove mariñeiros localizados sen vida.

Na liña das manifestacións que xa realizara nunha intervención previa, o presidente galego ratificou que a Xunta trasladou á Moncloa a proposta de que se amplíe a procura e suxeriu que esta se podería materializar "con medios propios ou alleos".

De forma máis precisa, sinalou que o Executivo estatal pode pedir a Canadá unha ampliación por vía diplomática ou "tomar decisións de medios propios".

En todo caso, asegurou que non ten "interese" en polemizar co Goberno de España, que xa trasladou que mantén contacto coas autoridades canadenses, e admitiu, sobre a posibilidade do recurso de medios aéreos, que se trata dun asunto "moi complexo" xa que o afundimento produciuse en augas NAFO.

Tamén remarcou a postura das autoridades canadenses, que "entenden que acabaron a execución" dos seus protocolos, pero advertiu que en España e Galicia é "difícil" de asumir, xa que as procuras adoitan ser máis prolongadas.

"DIFÍCIL EXPLICAR A TANTAS FAMILIAS QUE SE DAN POR PERDIDAS AS VIDAS"

"É difícil explicar a tantas familias que xa damos por perdidas as vidas", remarcou, tras reafirmarse en que o fin da procura é "unha mala noticia". Agora, engadiu, toca traballar para que os sobreviventes e tamén os corpos sen vida dos falecidos poidan ser trasladados a España "canto antes".

Entre tanto, volveu a remitirse ao protocolo de atención ás familias das vítimas, cun papel crave dos psicólogos, e no que tamén están implicadas autoridades da Xunta coa conselleira do Mar, Rosa Quintana, á fronte.