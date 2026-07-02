Galicia defiende en el Comité Europeo de las Regiones una política pesquera común más fuerte

El director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, en la sesión plenaria número 172 del Comité Europeo de las Regiones (CdR) - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, ha defendido en el Comité Europeo de las Regiones una política pesquera común más fuerte en el próximo marco financiero plurianual.

Gamallo ha participado en la sesión plenaria número 172 del Comité Europeo de las Regiones (CdR), en la que se han sometido a aprobación 15 proyectos de dictamen sobre cuestiones estratégicas para el futuro de la Unión Europea, entre ellas la política pesquera, la política agrícola y la integración de las prioridades climáticas y ambientales en el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP).

En el debate con el comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, sobre el dictamen de la Política Pesquera Común (PPC), el Pacto Europeo por el Océano y la política marítima y de acuicultura de la UE y del que ha informado la Xunta en un comunicado, Gamallo ha destacado el papel de Galicia como principal región pesquera europea y ha defendido una PPC capaz de compatibilizar la sostenibilidad de los recursos marinos con la viabilidad económica del sector y el futuro de las comunidades costeras.

Gamallo ha señalado que el actual proceso de revisión de la PPC es una oportunidad clave para impulsar no solo la protección de los recursos marinos, sino también el futuro de las flotas y el empleo en las comunidades costeras. En este contexto, ha incidido en la importancia de apoyar la modernización y descarbonización de la flota, la pesca artesanal y el relieve generacional, así como de potenciar el papel de las regiones marítimas en el diseño de las políticas europeas.

Durante la sesión plenaria también se abordaron cuestiones estratégicas para Galicia, como la Política Agrícola Común (PAC) y el Fondo Social Europeo a partir de 2028, cuando finalice el actual período financiero, así como la accesibilidad de la vivienda.

GALICIA EN EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

El Comité Europeo de las Regiones (CdR) es la asamblea consultiva en la que están representados a los entes locales y regionales de la Unión Europea. La sesión plenaria del CdR se reúne seis veces al año.

En representación de la Comunidad Autónoma de Galicia, el miembro titular es el propio presidente de la Xunta de Galicia, mientras que el cargo de miembro suplente recae en el director general de Relaciones Exteriores y con la UE.