Gardacostas de Galicia incauta 480 cacharros ilegales para la pesca del pulpo y 155 nasas sin identificar

Objetos incautados por Gardacostas de Galicia - GARDACOSTAS DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Gardacostas de Galicia ha incautado en la costa de A Guarda (Pontevedra) un total de 480 cacharros ilegales para la pesca del pulpo y 155 nasas sin identificar.

Además, según ha informado Gardacostas de Galicia a través de redes sociales, decomisaron un total de 84 kilogramos de pulpo --55 de ellos de talla antirreglamentaria-- y cinco de faneca.

Todas las especies fueron devueltas al mar. Así, este servicio dependiente de la Consellería do Mar remarcó la "tolerancia cero con el furtivismo".