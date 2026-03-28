Gardacostas de Galicia incauta 480 cacharros ilegales para la pesca del pulpo y 155 nasas sin identificar

Objetos incautados por Gardacostas de Galicia
Objetos incautados por Gardacostas de Galicia - GARDACOSTAS DE GALICIA
Europa Press Galicia
Publicado: sábado, 28 marzo 2026 13:00
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Gardacostas de Galicia ha incautado en la costa de A Guarda (Pontevedra) un total de 480 cacharros ilegales para la pesca del pulpo y 155 nasas sin identificar.

    Además, según ha informado Gardacostas de Galicia a través de redes sociales, decomisaron un total de 84 kilogramos de pulpo --55 de ellos de talla antirreglamentaria-- y cinco de faneca.

    Todas las especies fueron devueltas al mar. Así, este servicio dependiente de la Consellería do Mar remarcó la "tolerancia cero con el furtivismo".

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