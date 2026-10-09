El Gobierno pone en valor su compromiso con la pesca artesanal y apuesta por medidas para facilitar el relevo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Pesca, Isabel Artime, ha participado este viernes en la jornada de trabajo de la Interfederativa de Cofradías de Pescadores del Cantábrico Noroeste, que se ha celebrado en Foz, y ha aprovechado para reafirmar el compromiso del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con la pesca artesanal, así como la apuesta por medidas que hagan atractivo el sector y faciliten el relevo generacional.

En el encuentro se han analizado los principales retos de estas flotas, y Artime ha subrayado la importancia de avanzar en el relevo generacional, la renovación de la flota y la mejora de su competitividad, en diálogo permanente con el sector. Entre los asuntos tratados en la jornada figuran el Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza, la pesca fortuita de atún rojo, el relevo generacional y los costes del combustible.

En el ámbito del relevo generacional y de la disponibilidad de profesionales cualificados, Artime ha señalado la necesidad de facilitar la incorporación de jóvenes, mejorar la formación y las condiciones de trabajo y hacer más atractiva la actividad para garantizar la continuidad del sector.

Al respecto, ha destacado la revisión en marcha del real decreto de titulaciones profesionales del sector pesquero, con el objetivo de flexibilizar los requisitos de acceso, facilitar la progresión profesional y adaptar la formación a las necesidades actuales de la flota, favoreciendo así el relevo generacional.

De cara al futuro, la secretaria general ha puesto en valor el reciente acuerdo alcanzado en el Consejo de la Unión Europea sobre el reglamento que regulará las ayudas al sector pesquero para el periodo 2028-2034. El texto, impulsado por España, abre nuevas posibilidades de financiación para la modernización de la flota y la construcción de nuevos buques, bajo determinadas condiciones, con el objetivo de favorecer su renovación y competitividad.

Por otra parte, Artime se ha referido también a las medidas adoptadas ante el incremento del precio del combustible. El Gobierno ha prorrogado hasta final de año las ayudas extraordinarias a los buques pesqueros y ha elevado su dotación total hasta los 50 millones de euros, con el objetivo de compensar hasta el 70 % del sobrecoste.

La secretaria general ha repasado los avances alcanzados desde la anterior edición de la Interfederativa. Entre ellos, ha destacado las flexibilidades introducidas en la aplicación del nuevo Reglamento de Control para adaptar las obligaciones del diario electrónico y la notificación previa a la operativa de la flota, así como el trabajo impulsado por España en la Unión Europea para su revisión y simplificación.