El Gobierno reclama una política europea que permita modernizar la flota y garantizar la rentabilidad del sector

Asistentes durante la inauguración de la XIV edición del Congreso Internacional Conxemar FAO-MAPA, a 5 de octubre de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

VIGO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Pesca, Isabel Artime, ha reclamado este lunes una política pesquera europea que permita modernizar la flota y garantizar la rentabilidad del sector, facilitando las inversiones necesarias para que éste pueda "afrontar su transformación".

Así lo ha trasladado durante la apertura del XIV Congreso Internacional Conxemar-FAO-MAPA en Vigo (evento que es la cita previa a la apertura de la feria Conxemar en la ciudad olívica), en la que ha recordado que, en el debate sobre la reforma del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA), España aboga por mayor financiación y flexibilidad, de manera que se facilite la renovación de la flota, incluida la construcción de nuevos barcos de más de 24 metros de eslora. Esta modernización, ha incidido, es clave para atraer a los jóvenes al sector pesquero y para garantizar la pesca del futuro.

Isabel Artime ha valorado los resultados del último Consejo de Ministros de Pesca de la Union Europea, en el que todos los Estados miembros han considerado prioritario plantear un cambio del FEMPA que, además, debe contar con la misma financiacion que hasta ahora.

La secretaria general de Pesca ha señalado que las inversiones "son necesarias para mejorar la seguridad y habitabilidad de los buques, avanzar en la descarbonización y favorecer el relevo generacional". "No podemos exigir mayores estándares de seguridad, descarbonización y habitabilidad para atraer a los jóvenes al sector si no permitimos y favorecemos la inversión en buques de nueva generación", ha advertido.

Por otra parte, ha defendido también unas condiciones de competencia equilibradas en los mercados internacionales, con transparencia y estándares ambientales, sociales y sanitarios comparables, así como una "aplicacion efectiva" de las normas contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Al respecto, ha destacado la puesta en marcha del sistema digital europeo CATCH para gestionar las importaciones y exportaciones de productos pesqueros.

La secretaria general de Pesca ha aprovechado su presencia en el Congreso para insistir en la importancia y el peso de la cadena mar-industria en la economía española, con más de 10.300 millones de euros de Valor Añadido Bruto, casi 8.000 millones de euros de cifra de negocio y unos 26.000 empleos directos.

LIDERAZGO GALLEGO

Por su parte, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha reivindicado el liderazgo gallego en este sector, cuyos pilares fundamentales para garantizar la competitividad futura son la digitalización, la innovación tecnológica, la trazabilidad y la sostenibilidad.

Al respecto, ha destacado el papel de Galicia como territorio de referencia en la transformación del sector, con avances como la implantación de la lonjas 4.0, en la información y control (con iniciativas como 'Pesca de Rías', la Plataforma Tecnológica de la Pesca y la aplicación Trazamar) y la labor de Intecmar.

Con todo, Marta Villaverde ha apuntado que la innovación y la apertura comercial deben ir acompañadas de un marco internacional que "garantice una competencia justa", y ha recordado la posición de la Xunta a favor de incorporar 'cláusulas espejo' en los acuerdos comerciales y controles estrictos para que los productos procedentes de terceros países cumplan todas la exigencias.