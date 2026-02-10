Gobierno reitera la necesidad de "reenfocar" el acuerdo de estados costeros para evitar la "desventeja desleal"

Manuel Arana (Puertos del Estado), la secretaria general de Pesca, Isabel Artime; la conselleira do Mar, Marta Villaverde; el presidente del Puerto de Vigo, Carlos Botana; la delegada de la Xunta, Ana Ortiz; y José Estors (FAO). - EUROPA PRESS

VIGO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha incidido este martes en la necesidad de "reenfocar" el acuerdo de los estados costeros para buscar un "pacto sostenible" y evitar una situación de "desventaja desleal" en el diseño de las cuotas de pesca.

Así lo ha trasladado la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, en declaraciones a los medios en Vigo, días después de que el Gobierno hiciese público el reparto de la cuota de caballa.

Al respecto, Isabel Artime ha señalado que hay "un debate abierto" tanto en Europa como en el marco del acuerdo de estados costeros y ha recordado que el Gobierno ya lo expresó en el Consejo el pasado 26 de enero: "Hay que reenfocar ese acuerdo de estados costeros, hacia un acuerdo sostenible, donde podamos todos respetar unas normas de conservación del recurso".

Artime ha subrayado que la UE por sí sola "no es suficiente para poder revertir la situación de la pesquería en este momento", por lo que es importante "volver a retomar la negociación" y que los estados vayan "en la misma dirección".

Entre tanto, se ha abierto la campaña de la caballa, con una cuota aumentada gracias a acuerdos con otros estados, aunque no tan amplia como el Gobierno y el sector deseaba.

"Pero el problema no está solo ahí, sino en reenfocar las negociaciones con esos estados, que no cumplen sistemáticamente las mismas normas de sostenibilidad que tiene la UE, y que crean una situación de desventaja desleal con la UE, siendo socios de ese acuerdo marco", ha subrayado la secretaria general.

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA CATCH

Por otra parte, preguntada por el sistema de certificación electrónica de capturas (CATCH), Isabel Artime ha señalado que "es otro de los debates" abiertos en el seno de la Unión y que el ministro Planas remarcó el pasado 26 de enero "la necesidad de reforzar ese esquema".

En ese sentido, ha apuntado que "España hasta ahora tenía un sistema propio que funcionaba como un reloj" y con un control que era "ejemplo en Europa y en el mundo del control de las certificaciones".

La secretaria general de Pesca ha trasladado el apoyo "firme" del Gobierno al desarrollo y consolidación del sistema "como un sistema de excelencia", aunque ha reconocido que "existen una serie de dificultades técnicas", por lo que se ha instado a la Comisión a que "lo mejore, lo refuerce".

Mientras, ha abogado por "amoldarse" a la situación "para evitar problemas logísticos". "Esto es algo en lo que estamos trabajando con el resto de las delegaciones de la Unión Europea y en el firme compromiso de apoyar que este sistema se consolide, funcione perfectamente y, entre tanto, apoyar para resolver las cuestiones técnicas que se estén produciendo", ha concluido.