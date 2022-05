El Gobierno reitera que su negativa a bajar al pecio del 'Villa de Pitanxo' es una "decisión técnica"

Familiares de los fallecidos piden a Miñones que "no ponga excusas" e insisten en la importancia de buscar pruebas en el barco

PONTEVEDRA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha reiterado que el rechazo del Ejecutivo central de atender la reclamación de los familiares de los 21 fallecidos en el naufragio del pesquero 'Villa de Pitanxo' para que se retomen las tareas para localizar el barco y obtener imágenes sobre su estado es una "decisión técnica".

Así lo ha reiterado este lunes en Pontevedra Miñones tras ser preguntado por los periodistas por una posible operación de trabajo subacuático que permita localizar el buque en aguas de Terranova (Canadá), después de hundirse el pasado 15 de febrero.

"Esta no es una decisión que tome ni el delegado del Gobierno ni que se tome políticamente. Es una decisión técnica", ha asegurado, añadiendo que a los familiares se les explicaron los motivos "de forma muy detallada, muy específica y muy directa" para que conocieran "todas las alternativas posibles".

Miñones ha indicado que una vez que se trasladó a las familias ese informe técnico "no hay más que aportar al respecto". En ese documento se explicaba que pese a que sí existen opciones de bajar al barco, ninguna de ellas obtendría como resultado el rescate de los cuerpos, por lo que no se acometería ninguna acción ya que el objetivo último no es posible.

El delegado del Gobierno, que ha afirmado que la investigación sobre las causas del siniestro, que dirige la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos, "sigue su curso" y que "no hay ningún indicio" que les haga entender que hay que "actuar o que hacer una bajada al barco".

En este sentido, ha considerado que el Gobierno ha cumplido su "compromiso" de buscar "todas las alternativas posibles" para la recuperación de los cuerpos, "que fue lo que solicitaron las familias en un principio" y "una vez que los técnicos les han mostrado la imposibilidad de hacer eso, se está a la espera de que se resuelva lo que es también una parte muy importante, que es conocer qué pasó", ha sentenciado.

RECHAZO DE LAS FAMILIAS

Por su parte, las familias de los fallecidos en el naufragio han vuelto a expresas su rechazo a las palabras de Miñones, asegurando que nunca se había condicionado bajar al barco con encontrar los cuerpos de los todavía 12 desaparecidos.

Así, María José de Pazo, hija del maquinista del 'Villa de Pitanxo' y portavoz de las 21 familias, ha subrayado que en las diferentes reuniones con representantes del Gobierno y en un escrito enviado al Ejecutivo se expresó la necesidad de bajar al pecio para ayudar a investigar qué pasó en la madrugada del 15 de febrero en Terranova, realizando imágenes y vídeos de la situación del barco a casi mil metros de profundidad.

"Lea los escritos y escuche y no diga excusas. Si no, esté callado porque parece una falta de respeto a las familias, a los fallecidos y a toda la gente del mar", ha reivindicado De Pazo refiriéndose directamente a José Miñones.

"No le consiento que ponga excusas falsas de que queremos que se encuentren los cuerpos. Por su puesto que se dijo en un primer momento que si aparecían los cuerpos queríamos recuperarlos. Esto es normal. Pero siempre la prioridad, la tienes por escrito, es bajar al barco y grabar, obtener pruebas", ha añadido.

664095.1.260.149.20220502164322