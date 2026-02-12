Gobierno reparte la cuota de caballa entre la flota del Atlántico nordeste con un significativo incremento

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, mediante publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha establecido el reparto de cuota de 1.275,75 toneladas para la pesquería de caballa del norte dirigida a los buques que operan en el ámbito de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste (Neafc), pertenecientes a los censos de las flotas de altura, gran altura y palangreros.

En concreto, el Ministerio ha destacado el "intenso trabajo" realizado por la Secretaría General de Pesca para conseguir intercambios de cuota con otros Estados miembros, y tras el traspaso de cuota no consumida en el 2025 mediante la aplicación del mecanismo de flexibilidad interanual, se ha alcanzado una cuota de 1.275 toneladas, lo que supone un "significativo incremento" de tres toneladas con respecto al Total Admisible de Capturas (TAC) provisional fijado el pasado mes de diciembre en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE).

Así, en consideración al carácter estacional de esta pesquería y con objetivo de facilitar una adecuada planificación de la actividad pesquera, la Secretaría General de Pesca ha considerado oportuno distribuir el 100% de la cuota correspondiente a España entre la flota.

De esta forma, de este reparto se beneficiarán 84 buques pesqueros que componen la conocida como 'flota de los 300', con puerto base en el Cantábrico noroeste, localizados principalmente en Galicia y País Vasco.