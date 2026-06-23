Identificado y denunciado en Vigo un 'furtivo' reincidente que extraía almeja en una playa de Teis

Identificado un furtivo reincidente extrayendo almeja en la playa de Ríos, en Teis (Vigo). - POLICÍA LOCAL DE VIGO

VIGO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Vigo ha identificado y denunciado a un hombre por extracción ilegal de almeja en la playa de Ríos, en el barrio de Teis, y que cuenta con antecedentes por esta misma actividad de furtivismo.

Según han informado fuentes policiales, esta intervención se produjo el pasado 13 de junio, en el marco de un operativo de vigilancia y prevención llevado a cabo por la Unidad Fénix de la Policía Local (unidad de drones).

Así, sobre las 20.15 horas, se detectó la presencia de un varón en ese arenal, que llevaba dos botellas de plástico y un capazo, que estaba removiendo la arena para extraer almejas. En la zona se localizó a un segundo varón que hacía labores de vigilancia.

Los agentes los identificaron y los apercibieron para que abandonaran el lugar, y comprobaron que el furtivo era reincidente, aunque en ese momento no tenía marisco.

Los hombres fueron de la playa, pero 40 minutos más tarde, el mariscador furtivo regresó y volvió a la actividad. En ese momento fue sorprendido extrayendo almejas y, al percatarse de la presencia policial, las devolvió al mar.

La Policía realizó diligencias para denuncia ante la Consellería do Mar, y el hombre abandonó, esta vez sí, definitivamente la playa.