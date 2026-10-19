El Instituto Politécnico Pesquero y el de Acuicultura, centros de referencia nacional hasta 2028

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Galego de Formación en Acuicultura (Igafa) , en Illa de Arousa, y el Instituto Politécnico Marítimo Pesquero del Atlántico de Vigo (Ipmpa), ambos dependientes de la Consellería do Mar, seguirán siendo centros de referencia nacional hasta 2028.

El Consello de la Xunta ha tomado cuenta este lunes de la firma de la prórroga del convenio entre la Xunta y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que prolonga hasta el 31 de diciembre de 2028 el Plan de actuación plurianual 2023-2026 de los centros de referencia nacional de Pesca y Navegación y de Acuicultura.

La addenda prolonga también los objetivos recogidos en el plan para dar continuidad a la colaboración entre ambas administraciones. Los centros de referencia nacional son centros públicos que realizan acciones de innovación y experimentación en el ámbito de la formación profesional.

Entre sus funciones figuran la identificación de las necesidades de los sectores productivos, la colaboración con empresas y entidades y la elaboración de propuestas para adaptar las enseñanzas a la evolución de las actividades profesionales.

El Igafa desarrolla esta labor en el área de acuicultura, mientras que el Ipmpa lo hace en las de pesca y navegación.En el caso del Igafa, el plan de trabajo de 2026 recoge la incorporación de herramientas de realidad virtual a la formación. Por su parte, el plan del Ipmpa para este año incluye una jornada sobre prevención de riesgos laborales en colaboración con el Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia.