Intervenidos más de 2.500 kilos de sardina en el puerto de Cangas

Sardinas incautadas en Cangas. - GUARDIA CIVIL

PONTEVEDRA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Equipo de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Pontevedra, en colaboración con agentes del Servizo de Gardacostas de Galicia, han intervenido 2.551 kilos de sardina, distribuidos en 190 cajas, en el puerto de Aldán, en el municipio pontevedrés de Cangas.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, la actuación se produjo en la madrugada de este miércoles y se enmarca en los servicios de vigilancia y control destinados a garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de pesca, desembarque y comercialización de productos pesqueros.

Así, durante la inspección, los agentes constataron que el sistema de geolocalización AIS estaba apagado, que la descarga se había efectuado en un puerto no autorizado y que la mercancía no tenía documentación preceptiva.

Por ello, los agentes intervinieron las 190 cajas de sardina, que fueron trasladadas al puerto de Vigo. Los 2.551 kilos de sardina intervenidos fueron destinados a diferentes asociaciones benéficas.

Los efectivos actuantes formularon las correspondientes denuncias administrativas, tanto al armador del buque como a la empresa receptora.