La investigación concluye que el 'Cacheria Segundo' chocó contra una batea por navegar con el piloto automático

Atribuye la colisión en la ría de Aldán, que provocó el rescate de sus tres tripulantes, a una falta de atención a la navegación por parte del patrón



El pesquero 'Cacheria Segundo' colisionó el 23 de diciembre de 2020 contra una batea cuando regresaba a Bueu (Pontevedra) "por falta de vigilancia eficaz de la navegación en todo momento" por parte del patrón a la hora de "navegar con el piloto automático conectado en una zona interior de la ría, cercana al puerto y con obstáculos a su alrededor".

Así se concluye en el informe que acaba de publicar la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) en relación con este siniestro en el que fueron rescatados los tres tripulantes que iban a bordo --uno de ellos requirió hospitalización por hipotermia--.

Tras la colisión contra una batea en el interior de la ría de Aldán, el patrón puso rumbo a la cercana playa de Areacova, pero la embarcación se inundó rápidamente por una vía de agua provocada por el choque contra la batea, por lo que se hundió antes de llegar al arenal.

Durante el trayecto, el patrón llamó por teléfono a un conocido para que avisara al patrón mayor de la cofradía de Aldán, con el objeto de que este avisara a las embarcaciones de la zona para que alguna asistiera en su ayuda. No emitió llamada de auxilio por el canal 16 de VHF ni por el DSC. Además, el patrón puso a funcionar las bombas de achique, "pero la gran cantidad de agua que entraba rápidamente por la proa provocaron el hundimiento".

A su encuentro acudieron varias planeadoras dedicadas a la extracción de navaja, y una de ellas fue la que rescató a los tripulantes y los trasladó a tierra. Tres días después, la embarcación fue reflotada y trasladada al varadero de Bueu para su reparación.

La embarcación no disponía de equipo AIS (sistema de identificación automática), por tanto, no existen registros de la derrota del pesquero durante su navegación por la ría de Aldán hasta la colisión. De acuerdo con las declaraciones del patrón, navegaba hacia puerto con el piloto automático cuando se desvió de su rumbo, cayendo hacia estribor. "El patrón trató de desconectar el piloto automático y alterar el rumbo, pero el timón no le respondió", continúa el relato.

RECOMENDACIONES

En sus recomendaciones sobre seguridad, la Ciaim apela al patrón a mantener la vigilancia durante sus navegaciones "en todo momento", en especial cuando navega entre bateas, para lo cual se aconseja reducir la velocidad "de modo que una posible colisión no tenga consecuencias graves". Emplaza también a que los patrones deben extremar la vigilancia en el puente en las aproximaciones a puerto.

"Las colisiones de embarcaciones de pesca, tanto de planeo como de desplazamiento, así como de embarcaciones de recreo contra las bateas en las rías gallegas, se han convertido en algo común, pero en este caso las consecuencias han sido materialmente graves. Se hace necesario concienciar, tanto a los patrones de pesca como a los clubes náuticos de la zona, de los riesgos asociados a una falta de vigilancia eficaz, así como a una velocidad excesiva de las embarcaciones cuando navegan por el interior de los polígonos de bateas", afirma esta comisión investigadora dependiente del Ministerio de Transportes.