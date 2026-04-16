El IV Foro GSSG reunirá en Vigo a más de 300 profesionales para avanzar en la sostenibilidad de los océanos

VIGO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Foro Galicia de Sostenibilidad Global de Productos del Mar GSSG (Global Sustainable Seafood Galicia Forum) celebrará su cuarta edición el 28 de abril en la sede de Afundación de Vigo bajo el lema 'Responsabilidad e impacto' y con una participación esperada de más de 300 asistentes (presencial y online).

Según reivindica la organización, por cuarto año consecutivo, Galicia volverá a ser epicentro del diálogo global sobre sostenibilidad marina. El Foro GSSG está promovido por la Fundación Nueva Pescanova y la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia, y cuenta con el apoyo del Grupo Nueva Pescanova y Abanca.

Precisamente durante su presentación, el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, destacó que "Galicia es un referente internacional indiscutible en la gestión responsable de los recursos marinos, y foros como el GSSG son el mejor escaparate para poner en valor este modelo".

Por su parte, la directora de la Fundación Nueva Pescanova y codirectora del Foro GSSG, Marta Costas, subrayó el lema de esta cuarta edición, que pone el foco en la responsabilidad y su impacto.

"Este nuevo encuentro incidirá en cómo las actuaciones responsables del sector de productos del mar, a lo largo de toda la cadena de valor, impactan de forma positiva en el planeta y las personas, dando así continuidad al tema de la pasada edición, donde se debatió sobre la medición de la sostenibilidad", destacó.

Un panel multidisciplinar de 18 expertos internacionales está convocado en Vigo el próximo 28 de abril, representando a instituciones, asociaciones, entidades de investigación, ONG y empresas líderes del sector de la pesca y la acuicultura, según reivindican.

En las conclusiones de la tercera edición, se insistió en que el sector de los productos del mar debe actuar con "inteligencia, desarrollando acciones" que ayuden a mejorar su eficiencia y que aseguren, al mismo tiempo, un impacto positivo en la sociedad y el entorno. "En esta ocasión, los expertos convocados van a aportar visiones y experiencias de actuaciones responsables que aúnan mejora e impacto", añaden.