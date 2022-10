Luis Planas insiste en que, si hay fundamento jurídico, el Gobierno presentará recurso en la UE ante el veto de pesca

El ministro de Agricultura y Pesca considera que la comisión "se ha extralimitado y debería dar un paso atrás"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, ha confirmado que "si hay fundamento jurídico", el Gobierno estatal presentará un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para parar el veto de pesca de fondo que afecta a 87 zonas.

"Estamos consultando con los servicios jurídicos del Gobierno para fundamentar bien un recurso ante el tribunal, trabajando con los datos científicos más actuales en la revisión de una medida que es injusta y desproporcionada", ha explicado el ministro en una entrevista concedida a Cadena Ser Galicia este domingo y recogida por Europa Press.

Si hay base jurídica, ha continuado, "habrá recurso". "Lo importante es ganar y tenemos fundamentos muy sólidos, tanto de forma como de fondo", ha defendido. En cuanto a la forma, Planas considera que la consulta no se efectuó "en las condiciones adecuadas".

Respecto al fondo, asegura que aunque no hay discusión en la defensa de los fondos, hay que "adaptar" la decisión. La comisión, remarca, dice utilizar la última información científica disponible, "cuando no es así" e incluye el palangre de fondo, "que no estaba en los datos".

"La comisión se ha extralimitado y debería dar un paso atrás. Está bien que se preocupen por la sostenibilidad, pero también por la continuidad de los pescadores y todos los que están vinculados a pesca", reflexiona.

Además del recurso judicial, Planas ha avanzado que el Gobierno está dispuesto a abrir "una vía de negociación paralela para revisar inmediatamente la decisión".

"Aquí lo contradictorio --argumenta-- es que estamos ya con nuevos datos, que en noviembre se va a revisar el contenido con nuevos datos, y las prisas por parte de la Comisión son un poco chocantes. Sobre todo cuando se llevan años de retraso. Si se llevan cinco años de retraso, un mes más no influye en absoluto".

Una vez entre en vigor, en unas semanas, el responsable de Pesca ha confirmado que "habrá que cumplir". En cuanto a una posible petición de suspensión de la medida en el recurso, Planas ha reconocido que la jurisprudencia "no anima". "Si alegamos y nos lo deniegan, empezamos ya con mal pie", señala.

Planas ha descartado por el momento que la Administración vaya a sacar ayudas para los afectados. "Eso son temas de reparación y ahora mismo estamos en fase de combate", ha comentado.