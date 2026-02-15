El mal tiempo impide que el avión de Salvamento en busca del 'Itoitz' salga este domingo

Buque Itoiz a la deriva en la costa de Cabo Ortegal. - SALVAMENTO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las condiciones meteorológicas han impedido que el avión de Salvamento Marítimo encargado de buscar al 'Itoitz', que permanecía a la deriva en el mar Cantábrico, realice un nuevo vuelo de reconocimiento este domingo, por lo que su posible salida volverá a evaluarse el lunes.

Después de que el sábado regresase a su base sin resultados, estaba previsto que este vehículo aéreo --con base en Fisterra (A Coruña-- volviese a salir esta mañana para continuar con su exploración de la parte asturiana del mar donde se registró su señal por última vez.

Sin embargo, fuentes del servicio de seguridad marítima han indicado a Europa Press que el avión ha informado de que las condiciones meteorológicas no son favorables actualmente. De esta forma, queda pospuesta a mañana una nueva búsqueda, que también estará condicionada por el tiempo.

INCIDENTE Y PÉRDIDA DE SEÑAL

El incidente se produjo sobre las 10.50 horas del pasado lunes, cuando el Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña recibió una llamada a través del canal 16 de VHF del pesquero 'Abra de Muxía'. En la comunicación, el pesquero detalló que acababa de rescatar a los siete tripulantes del 'Itoitz', que se encontraba muy escorado a unas 30 millas al norte de A Coruña.

Este jueves, Salvamento registró la pérdida de la señal del sistema de identificación automática (AIS) del 'Itoitz' y señalaba que la posición "más probable" del pesquero es que se sitúa "aproximadamente a 65 millas al noroeste del Cabo Peñas", en Asturias.

Además, estas mismas fuentes explicaban que durante la noche se registró la activación de la señal de la radiobaliza del buque.