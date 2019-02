Mar asegura que hubiese "prevaricado" si no hubiese denegado las ayudas a vigilancia a seis confradías gallegas

Publicado 08/02/2019 15:18:26 CET

La oposición le acusa de haber aplicado de forma "desproporcionada" la normativa europea y la Xunta asegura que buscará soluciones

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral técnica de la Consellería de Mar, Isabel Concheiro, ha afirmado que hubiese cometido "prevaricación" si su departamento autonómico no hubiese denegado las ayudas para vigilancia, control y asistencia técnica a las seis cofradías gallegas cuyas solicitudes fueron inadmitidas.

Concheiro defendió así que la resolución que dejó fuera de estas ayudas a las cofradías de Barallobre, Ferrol, Carril, Vilaxoán, Rianxo, Aldán se realizó "conforme a derecho" y se remitió a la normativa europea que impide, explicó y relató los artículos del reglamento, otorgar estas ayudas a cofradías que previamente hubiesen sido sancionadas (en los últimos 12 meses) por pesca ilegal o no reglamentaria (lo que incluye comercializar con unidades con tallas por debajo de lo establecido).

Pero el diputado del BNG, Luís Bará, ha observado en esta decisión una actuación "desproporcionada" y lo ha vinculado con intereses "oscuros" de la Consellería de Mar al respecto de cofradías que "son críticas con la Xunta".

"Eso no se lo voy a admitir", le ha replicado la alto cargo del Gobierno autonómico, quien le ha dicho que actuar para "perjudicar a unas" sí sería "prevaricar" y es "falso". "No se lo voy a tolerar", ha aseverado Concheiro, quien ha censurado que la oposición cuestione el cumplimiento de la normativa europea.

La diputada de En Marea Paula Quinteiro ha dicho que la respuesta dada "no satisface" las preguntas planteadas ante una medida que también ha tachado de "desproporcionada" y ha preguntado, de cara al futuro, cuáles eran las medidas de la Xunta.

CASO DE RAIÑEROS DE A ILLA

Por su parte, la diputada socialista Loli Toja ha citado el caso de la Asociación Raiñeros da Ría de Arousa, que también quedaron excluida de las ayudas. En este caso, la secretaria xeral técnica dijo que tenían que verificar una documentación y que la Administración autonómica "no pudo comprobar de oficio los datos porque se opuso" la entidad y que, requerida para enviar documentación, decayó su petición por no presentarla.

Sin embargo, la parlamentaria socialista advirtió de que la asociación indicó que "no tenía constancia" de haber recibido ningún requerimiento por parte de la Administración autonómica, pero sí otras relativas a diferentes cuestiones.

Además, todos los grupos de la oposición lamentaron, además, que la pérdida de estas ayudas pone en peligro la contratación del personal que realizaba la vigilancia, control y asistencia técnica a las cofradías, que se han visto ahora obligadas a "pleitear". También han preguntado si van a establecer algún tipo de ayudas por parte de la Xunta.

TRABAJANDO EN OTRAS MEDIDAS

La secretaria xeral técnica afirmó que "claro" que la Consellería do Mar está "preocupada" por la situación y "mucho" y por ello está "trabajando para solventarlo". "La voluntad es absoluta y completa, lo que no podemos es no aplicar la norma", ha indicado.

Isabel Concheiro ha apuntado que trabajan con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y con la Unión Europea y que la propia conselleira do Mar, Rosa Quintana, trasladará esta situación "en próximas fechas" a la dirección general del Mar en Bruselas.

UNIDAD TÉCNICA DE PESCA DE BAJURA

En otro orden de asuntos, la diputada del PPdeG Teresa Egerique se interesó por conocer la actividad de la Unidad Técnica de Pesca de Bajura, que depende de la Consellería do Mar y del Instituto Español de Oceanografía --dependiente del Ministerio de Economía--.

Al respecto, la director xeral de Desenvolvemento Pesqueriro, Susana Rodríguez Carballo, ha explicado el funcionamiento, como que desde el primero momento que se inicia la faena queda registrada a través del GPS. Se tienen medidas de tallas y pesos a través de un muestreo que se hace con una medida de 2.500 lances.

También se obtiene información sobre la distribución de las capturas, las capturas no retenidas, las especies y los aparejos. "Todo para mejorar la gestión y la normativa pesquera", ha explicado, al respecto de lo que la diputada popular ha destacado los datos "muy valiosos" que se consiguen con este seguimiento.

La alto cargo de la Xunta ha indicado que también da información "muy práctica" para cuestiones como la problemática de los descartes. Es una herramienta, además, "que tiene el reconocimiento fuera de Galicia y está siendo ejemplo para otras comunidades autónomas y la Unión Europea", ha concluido.