Mar aumenta los muestreos de bancos marisqueros para tomar "decisiones adecuadas" a las necesidades del sector

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar ha aumentado esta semana, debido a las características de las mareas, los muestreos en los bancos marisqueros que permitirán tomar las "decisiones adecuadas" a las necesidades del recurso y del sector.

"Sin hacer este trabajo, sin tener esta información científica, no se pueden tomar unas decisiones que sea adecuadas a lo que necesita el recurso y el sector", ha explicado este lunes la conselleira do Mar, Marta Villaverde.

Así lo ha hecho en O Grove durante la supervisión de estos trabajos en el banco marisquero Vía Sur y Vía Norte, uno de los más afectados por los temporales, según indicó la Xunta en un comunicado.

Estos trabajos de análisis se enmarcan en el Plan de actuación ante eventos de baja salinidad, estructurado en fases técnicas y objetivas, diseñado por el Centro de Investigacións Mariñas (CIMA).

Con los datos recogidos podrán determinar el grado de afectación y, de ser necesario, adoptar las medidas específicas de apoyo al sector, como pueden ser los ceses de actividad por fuerza mayor, determinar la duración de los cierres y otras acciones.

Asimismo, realizan muestreos simultáneos en otros bancos marisqueros, como el de Croa, en el ámbito de la cofradía de Pontedeume. Durante esta jornada y en los próximos días sucederá lo propio en las provincias de A Coruña y Pontevedra, incluyendo zonas de las rías de Arousa, Vigo, Pontevedra, Ares, Betanzos, Ferrol y O Burgo.