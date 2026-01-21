Mar autoriza 100 cuerdas más de engorde en polígonos de bateas cerrados por la toxina

Archivo - Una batea para pescar mejillones, a 2 de septiembre, en Pontevedra, Galicia (España). La alta temperatura del agua, sin viento norte y el continuo desove del mejillón alarman a los 'bateeiros'. El sector explica que la concha tiene "un buen crec - Agostime - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar ha acordado con el sector 'bateeiro' autorizar la colocación de 100 cuerdas de engorde adicionales en los polígonos que permanecen cerrados por episodio de toxina, que los miticultores podrán emplear según sus necesidades, con la condición de que ese mejillón debe llegar al mercado en un periodo de tiempo que no sea superior a un mes desde la finalización del mismo.

En la Comisión do Mexillón celebrada esta tarde de miércoles, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, y la directora del Intecmar, Covadonga Salgado, han adelantado al sector que se prevé nuevas aperturas de polígonos esta semana por una remisión de la toxina, aunque en otras zonas el episodio puede alargarse hasta febrero.

De tal forma, la Xunta ha acordado con el sector nuevas medidas para mejorar la captación de mejilla de cara a garantizar la campaña de los 'bateeiros'. Así, se ha decidido esperar a que acabe el recuento larvario de mejilla que realizan los técnicos para determinar si la colocación de cuerdas colectoras adicionales de la mejilla en las bateas se adelanta a comienzos de febrero.

Otra de las medidas que se acordó fue a crear un grupo de trabajo para establecer proyectos piloto que ayuden a recoger mejilla y "contribuyan a que todos los 'bateeiros' puedan contar con un instrumento que les permita no depender del estado del recurso que se acumule en el litoral para garantizar su producción", explica la Consellería do Mar.

El sector miticultor cuenta con cerca de 3.600 bateas por todo el litoral gallego y se ha visto afectado recientemente por una marea roja con afectación a gran parte de los polígonos de mejillón.