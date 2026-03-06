Mar avanza que en los próximos días tendrán los primeros resultados de los muestreos en los bancos marisqueros

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en Vilanova de Arousa - JOSE LUIZ OUBINA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha avanzado que en los próximos días contarán con los primeros resultados de los trabajos de muestreo en los bancos marisqueros, para evaluar el impacto de los temporales.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, Villaverde supervisó este viernes los trabajos en el banco marisquero das Sinas, en Vilanova de Arousa, en una jornada en la que se realizaron 14 nuevas tomas de muestras en diferentes puntos para evaluar la afectación de las lluvias sobre la población de bivalvos.

Durante su visita, la conselleira ha puesto en valor el "esfuerzo" realizado por las personas biólogas de zona de la Consellería do Mar y las asistencias técnicas de las cofradías, que hicieron posible su "ágil ejecución".

Los trabajos concluirán con la realización de los últimos muestreos en zonas productivas de este municipio pontevedrés, en cuanto las mareas lo permitan.

Marta Villaverde ha recordado que las últimas evaluaciones realizadas en otoño de 2025 presentaban un escenario "favorable", con "niveles positivos" de biomasa y densidad de poblaciones de bivalvos, antes de los episodios meteorológicos recientes.

En este sentido, ha destacado que cada banco marisquero constituye un ecosistema "dinámico con características propias", por lo que la valoración del impacto de las bajadas de salinidad debe realizarse de manera individualizada en cada zona productiva.

Con todo, la titular de Mar ha recordado que cuando se complete el mapa de la situación se valorarán las medidas "más adecuadas" que permitan favorecer la recuperación de la actividad marisquera en las rías gallegas.