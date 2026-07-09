Mar y cofradía de Pontedeume sellan el convenio por 400.000 euros para la recuperación del marisqueo

Pesca.- Mar y cofradía de Rianxo firman el convenio con 850.000 euros para recuperar una veintena de bancos marisqueros - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, y el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Pontedeume, Diego Pérez, han firmado el convenio de colaboración para la recuperación de los bancos marisqueros de la zona tras los temporales de inverno. Cuenta con un importe de cerca de 400.000 euros, cofinanciacións por los fondos europeos del Fempa.

El plan, que actuará sobre las zonas comprendidas entre las Puntas Magdalena y Macuca, involucrará a la cofradía en las labores de acondicionamiento del sustrato, correspondientes a los bancos marisqueros de Croa Pequena, Beirada Moteis, Croa Grande, Zopazos, Fabal, A Pillada-A Pia, Canle do Barco y Perejil.

La preparación se realizará de manera manual, exceptuando las superficies de difícil manejo, en las que se empleará embarcación.

Destaca por la siembra de 1,8 millones de unidades de almeja babosa en los bancos de Croa Pequena, Zopazos y A Pillada-A Pia; y de almeja fina y ostra plana en el banco Croa Grande, aunque en esta última área las cantidades quedan supeditadas a la disponibilidad.

Para proteger el marisco autóctono y recuperar los hábitats marinos en el área de Pontedeume, se ejecutará un plan de actuación que conjugará la retirada y el control de la ostra rizada, y el traslado a zonas de preengorde de ejemplares comerciales de ostra plana, ostra rizada y almejas fina, babosa y japonesa. Estas medidas se complementarán con acciones formativas, labores de vigilancia y muestreos.

BALANCES DE GARDACOSTAS EN 2025

Por otra parte, la secretaria xeral técnica de la Consellería do Mar, Marta Barreiro, ha dado cuenta del trabajo de Gardacostas durante 2025, año en el que realizó 9.760 inspecciones en todo el litoral gallego y detectó 2.589 infracciones de la normativa pesquera.

Además, fueron retiradas más de 36.000 artes de pesca ilegales o sin identificar y se incautaron cerca de 28.000 kilos de pescado y marisco capturados de manera irregular.

En materia de seguridad marítima, el servicio atendió 140 emergencias, de las que 90 correspondieron a operaciones de búsqueda y salvamento y 50 a actuaciones de lucha contra la contaminación marina. Para estas intervenciones se movilizaron 51 operativos aéreos con los helicópteros Pesca 1 y Pesca 2, así como 39 dispositivos marítimos mediante buques y patrulleras.