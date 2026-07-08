Mar y cofradía de Rianxo firman el convenio con 850.000 euros para recuperar una veintena de bancos marisqueros

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, firma convenio con el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores Virxe do Carme de Rianxo, Miguel Ángel Iglesias - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha firmado con el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores Virxe do Carme de Rianxo, Miguel Ángel Iglesias, un convenio de colaboración, dotado con más de 850.000 euros, para la recuperación de una veintena de bancos marisqueros. Compensará las tareas de regeneración de 94 mariscadoras a pie integradas en el plan.

Este acuerdo, establecido para paliar los daños por las intensas lluvias y los consecuentes episodios de baja salinidad de comienzos de año, contempla todas las medidas diseñadas por la cofradía titular de los bancos marisqueros que serán financiadas en su totalidad por la Consellería do Mar --cofinanciado en un 70% por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa)--.

El plan de restauración se extenderá sobre un total de 21 bancos marisqueros intermareales, que suman una superficie conjunta de 1.507.218 metros cuadrados.

Una de las principales acciones será la siembra homogénea y manual de 5 millones de unidades de almeja babosa. Asimismo, se procederá al rareo y traslado de ejemplares de almeja fina y japonesa de talla no comercial desde los bancos más saturados hacia zonas de destino óptimas como la Ladeira de Leiro, Iñobre (Porto/Sarillo), la ría de Beluso y la playa de A Torre. En estas dos últimas localizaciones se habilitarán sistemas de preengorde, que contarán con tareas de limpieza quincenal de lodos y algas.

Además de las repoblaciones, el convenio especifica un calendario de trabajo para el acondicionamiento del medio y la mejora de la resiliencia del sustrato, así como tareas de remoción y descompactación del sedimento tanto de manera manual como mecánico con el apoyo de tractores y embarcaciones.

El proyecto estipula también la retirada de basuras y restos orgánicos del lecho marino, el control activo de depredadores, turnos de vigilancia territorial y dos muestreos científicos al año en primavera y otoño para evaluar la evolución de los 'stocks'.