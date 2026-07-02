Mar firma con la Cofradía de O Grove el convenio de recuperación marisquera de mayor alcance geográfico

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, con la patrona mayor de la Cofradía de Pescadores de O Grove, María del Carmen Besada. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha firmado este jueves con la patrona mayor de la Cofradía de Pescadores de O Grove, María del Carmen Besada, el convenio para recuperar bancos marisqueros tras los temporales de invierno. Este acuerdo es el de mayor alcance geográfico de los 18 aprobados en Galicia.

Según ha informado la Xunta en un comunicado, la cuantía total para las actuaciones asciende a 751.371,65 euros, cofinanciados por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

El proyecto técnico establece diferentes intervenciones directas sobre el medio marino orientadas a recuperar la productividad de los bancos marisqueros. Así destaca el acondicionamiento de sustrato, la limpieza y retirada de restos orgánicos e inorgánicos, así como planes de control de depredadores y de especies exóticas invasoras.

Además, invertirán fondos en siembras para el preengorde de juveniles en parques de cultivo, lo que garantizará el refuerzo de las poblaciones naturales y la sostenibilidad de la actividad a largo plazo.