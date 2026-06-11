Mar firma con la cofradía de Moaña el convenio para recuperar bancos marisqueros afectados por borrascas

VIGO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha suscrito el convenio de colaboración con la cofradía de Moaña para impulsar la regeneración de los bancos marisqueros afectados por las borrascas de comienzos de año, y que se enmarca en el Plan extraordinario impulsado por la Xunta, dotado con casi 23 millones de euros, para hacer frente "a los graves daños" sufridos por las poblaciones de moluscos bivalvos a consecuencia de los episodios meteorológicos adversos.

El acuerdo está cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa). Cuenta con un presupuesto total de 133.679 euros y permitirá desarrollar un amplio programa de trabajos de regeneración y acondicionamiento en 642.612 metros cuadrados repartidos entre los arenales de Xunqueira, Meira y Domaio, así como, de forma complementaria, en la zona de O Con.

De hecho, más del 93% de los fondos se destinarán directamente a las compensaciones económicas de las profesionales participantes en los trabajos de recuperación, garantizando así el mantenimiento de la actividad y de la protección social del colectivo durante la ejecución de las actuaciones.