Mar firma un nuevo convenio con Craega para impulsar la acuicultura ecológica

SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha firmado este miércoles un nuevo convenio de colaboración con el Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega) con el objetivo de impulsar la acuicultura ecológica y la valorización de los productos del mar certificados en Galicia.

En la actualidad, la comunidad gallega concentra más del 90% de las explotaciones de acuicultura ecológica existentes en España, con producciones destacadas como el mejillón y las algas ecológicas, que suponen una diversificación económica.

La conselleira do Mar destaca que la acuicultura ecológica representa una oportunidad estratégica para el sector marítimo-pesquero gallego al combinar la protección de los recursos marinos con una mayor diferenciación en los mercados.

El convenio permitirá acciones de asesoramiento técnico, divulgación y apoyo a los operadores. "Se trata, además, de un instrumento que contribuye a reforzar la competitividad de la producción gallega frente a otros mercados, apostando por un modelo productivo alineado con los objetivos europeos de sostenibilidad y economía azul", asegura la Consellería do Mar.