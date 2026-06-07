Mar publicará el lunes la convocatoria de las ayudas a la pesca artesanal, dotadas con 5,1 millones de euros

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SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicará este lunes la convocatoria de ayudas de la Consellería del Mar para mejorar la gestión de la pesca artesanal, cuyo plazo de solicitud se abrirá al día siguiente y permanecerá abierto durante un mes.

La convocatoria cuenta con un presupuesto de 5,1 millones de euros para el período 2026-2027 y está cofinanciada en un 70 % por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa). Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, según ha avanzado el departamento autonómico.

Podrán optar a estas subvenciones las entidades cogestoras de los planes de gestión de los recursos marinos, las organizaciones de productores de base del sector pesquero, las corporaciones de derecho público de base asociativa y otras entidades representativas del sector de ámbito autonómico.

Las actuaciones subvencionables incluyen medidas técnicas de gestión y vigilancia, acciones administrativas y de colaboración con el sector, así como iniciativas de seguimiento del estado de los recursos marinos --tanto especies comerciales como accesorias-- y sistemas de recogida de información que contribuyan a mejorar el conocimiento y la sostenibilidad de las pesqueras.

Entre los trabajos de asistencia técnica, la Consellería ha destacado algunos como la elaboración, seguimiento y optimización de los planes de cogestión de los recursos marinos vivos; la formación de los profesionales del mar para adquirir nuevas competencias relacionadas con la conservación de los ecosistemas, y el impulso de la sensibilización ambiental con la participación directa del sector.

En el ámbito de la vigilancia, las ayudas también cubrirán actuaciones orientadas a la protección del medio marino y de sus especies. Estos trabajos incluirán el control de las condiciones de acceso a las zonas de pesca y deberán ser coordinados con el Servizo de Gardacostas.